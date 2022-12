Les Engagés acceptent d'entrer dans le nouveau Bureau du Parlement wallon

La semaine passée, les centristes avaient posé des balises, notamment le départ de tous les anciens membres de cette instance en charge du fonctionnement de l'assemblée, la transparence des décisions qui y sont prises, l'application de la règle des crédits limitatifs, la validation préalable et le rapport systématique de toute mission à l'étranger, et la réalisation d'économies sur le fonctionnement du Bureau et du parlement.