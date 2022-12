"Jeudredis du don de sang": l'idée originale de la Croix-Rouge pour contrer la difficile période des fêtes

Concrètement, tous les centres de prélèvement seront ouverts les jeudi 22/12, 29/12 et 05/01, au moins jusqu'à 19.00, certains jusqu'à 19h30 ou 20h. C'est "l'occasion de venir donner dans une ambiance quelque peu différente et un mocktail sera offert à chaque donneur" ce jour-là, a indiqué le responsable communication du Service du Sang, Thomas Paulus.

"Le but de cette action est de marquer l'importance du don de sang en cette période traditionnellement très difficile. Ce sont en effet les six semaines à venir qui s'annoncent particulièrement tendues et durant lesquelles nous aurons besoin du soutien chacun", a conclu la Croix-Rouge.

Les dates et horaires de collecte se trouvent sur www.donneurdesang.be