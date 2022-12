Dès ce 1er janvier 2023, il sera interdit de fumer sur les quais de gare en Belgique : ce que vous risquez en cas d’infraction

Cette interdiction s’inscrit dans un mouvement initié en 2004 lorsque la cigarette a été bannie des trains. La Belgique rejoint ainsi la France et les Pays-Bas, où cette interdiction est déjà d'application depuis respectivement 2017 et 2020.

Ce changement bénéficie d’un large soutien des voyageurs : selon une enquête de la Société nationale des chemins de fer belges, 7 voyageurs sur 10 se déclarent favorables à des quais sans tabac.

”Une gare confortable pour tous”

À travers cette nouvelle interdiction de la cigarette sur ses quais, la SNCB poursuit trois objectifs : la santé, la propreté et la clarté.

Pour la santé, la mesure permet d’éviter les situations incommodantes pour les voyageurs et le personnel ferroviaire non-fumeurs. Elle limite aussi l’effet d’influence, et ce particulièrement auprès des jeunes.

Pour la propreté, elle évite les mégots jetés sur les quais et voies. Le nettoyage des voies et des quais entraînant une logistique complexe et des coûts annuels très élevés.

Pour la clarté, elle facilite la compréhension de la loi. La nouvelle mesure évite la confusion entre les quais couverts et non-couverts. Tout le domaine ferroviaire est désormais concerné.

Gare à l’amende

En pratique, les cendriers seront retirés des quais et des panneaux posés à des endroits visibles signaleront l’interdiction.

Pour les plus distraits, des messages de rappel seront déployés via affiches, annonces sonores et écrans d’information mais aussi via différents canaux digitaux.

Les fumeurs qui essayeront tout de même d’enfreindre la loi s’exposeront à des amendes dont les montants varieront en fonction du nombre d’infractions : € 50, € 75 ou € 150.