Crise de l'accueil : un "travail colossal" est réalisé, selon le Premier ministre

Après le décès d’un sans-abri à Tournai : laisse-t-on des gens mourir de froid ?

Le chef du gouvernement a exprimé ses remerciements envers les communes qui ont apporté leur aide et créé des lieux d'accueil, non seulement pour les demandeurs d'asile mais également pour les réfugiés d'Ukraine.

"La Belgique fait actuellement tout ce qu'elle peut pour offrir aux demandeurs d'asile un toit, des soins médicaux urgents et des procédures plus rapides qui permettent de lever les incertitudes et d'apporter la clarté sur la possibilité d'un avenir ou non dans notre pays", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre entend également poursuivre les discussions avec ses collègues européens afin que d'autres pays prennent part à l'effort, la politique européenne de retour soit mieux coordonnée, les frontières extérieures de l'UE soient mieux contrôlées et qu'une lutte plus cohérente soit menée contre les passeurs.

Depuis quelques jours, la pression politique est montée dans la majorité sur ce dossier. Jeudi, les écologistes du nord et du sud ainsi que le PS ont élevé la voix. La co-présidente d'Ecolo, Rajae Maouane, a exprimé sa "honte" devant une situation où des personnes étaient contraintes de dormir dehors, malgré des milliers de condamnations de l'État belge par la justice, tandis que le président socialiste, Paul Magnette, brocardait, les partis flamands et leur "trouille" devant le Vlaams Belang, en pointant du doigt plus particulièrement le CD&V, parti de Mme de Moor.

Jong Groen -les jeunes écologistes flamands- a jugé dimanche que la position de Mme de Moor était devenue "intenable" et donne au gouvernement le temps de trouver une solution jusqu'à la Noël. "Pour un parti comme le CD&V, toujours attaché à son 'c' et à ses valeurs chrétiennes, cela ne peut pas être uniquement symbolique que de mettre fin à cette situation inhumaine", a-t-il dit.

Selon la vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, cette communication montre que "les gens, dans toutes sections du parti, se font de grands soucis". Vendredi, en comité restreint, le gouvernement s'est montré clair : personne ne peut dormir à la rue. "Nous allons examiner les chiffres tous les jours et juger dans quelle mesure cette politique est suffisamment mise en œuvre", a-t-elle dit durant l'émission "De Zevende Dag" (VRT).

Pour aider Fedasil, 55 fonctionnaires ont été détachés sur base volontaire et il en viendra bientôt 24 autres, mais on est toujours loin de l'objectif de 150 fixé par le gouvernement. Aucune réquisition n'est à l'ordre du jour pour le moment. "Ce n'est actuellement pas nécessaire. Les centres peuvent être rendus opérationnels et le tempo peut être maintenu", a assuré Mme De Sutter.

Dans la majorité, toutefois, le groupe PS de la Chambre a déposé vendredi une proposition de résolution demandant à la ministre de l'Intérieur d'enclencher la phase 4 du plan d'urgence fédéral, qui permettrait de réquisitionner des agents et bâtiments, et assurerait une coordination nationale.

Des associations et plusieurs partis, dont les Verts, ont plaidé pour un plan de répartition entre les communes. Vendredi, après le comité ministériel restreint, il était seulement question de lancer un appel aux communes pour créer plus d'initiatives locales d'accueil. Mme De Moor n'est pas partisane d'obliger les pouvoirs locaux car ce serait une façon de leur imposer une tâche incombant à Fedasil, a-t-elle expliqué.

Dans l'opposition, les Engagés ont appelé à un rassemblement dimanche devant le siège de l'Open Vld, parti du Premier ministre, pour exiger des actions du gouvernement.

L'un des exemples les plus marquants de cette crise de l'accueil est la situation de plusieurs centaines de demandeurs d'asile qui ont trouvé refuge dans un squat dans la rue des Palais à Schaerbeek. Ils vivent dans des conditions sanitaires préoccupantes. Des équipes mobiles du SPF Santé sont déployées pour leur porter des soins. Dimanche, Mme de Moor a annoncé qu'une partie d'entre eux serait relogée dans un centre de Fedasil d'ici la fin de la semaine.