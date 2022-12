Sénat: ces élus qui participent peu aux séances plénières

En effet, bien que le Sénat soit incapable de fournir le moindre chiffre concernant les présences ou les absences de ses membres durant les séances plénières - « On ne note jamais qui est là ou pas… » -, il est possible, en se référant aux comptes rendus publiés sur le site de l’institution, de voir qui intervient dans l’hémicycle.

Tout d’abord, un rapide coup d’œil aux « excusés » permet de distinguer les élus qui font connaître leur absence à leurs collègues. Depuis le 12 juillet 2019, date de l’entrée en fonction des 60 sénateurs, ce taux avoisine les 20%. Ce qui signifie que l’hémicycle est rempli à 80% en moyenne… pour peu que tous les politiciens manquants se soient « excusés ». Or, ce n’est pas toujours le cas…

Comme le prouve l’analyse des séances plénières depuis l’entrée en vigueur des premiers votes, à savoir le 22 novembre 2019, certains sénateurs manquent parfois à l’appel sans qu’aucune justification n’ait été portée à la connaissance de leurs confrères et consœurs. Par exemple, le 13 décembre 2019, 21 sénateurs n’ont pas participé aux débats (en votant ou en prenant la parole) alors que seulement trois d’entre eux ont demandé à être « excusés ».

Lekane et Bouchez parmi les mauvais élèves

Sans prendre en compte le dépôt des propositions de résolution, pour lequel il ne faut pas forcément être présent, certains sénateurs peuvent donc se faire très… rares dans l’hémicycle.

En rapportant le nombre de présences « effectives » - qui reprend toutes les séances à laquelle a participé un élu en votant et/ou en débattant - aux nombre de présences « présumées » - qui regroupe tous les débats pour lesquels aucune excuse n’a été communiquée - depuis le 22 novembre 2019, force est de constater qu’une demi-dizaine de sénateurs ont joué les fantômes lors d’au moins 25% des sessions auxquels ils étaient censés participer. Exemples les plus marquants avec le politicien flamand Jos D’Haese (PTB/PVDA) mais aussi les Wallons Laure Lekane (PTB/PVDA) et Georges-Louis Bouchez (MR).

À peine plus « actifs » que Jos D’Haese et ses 59% de participation réelle, Laure Lekane et Georges-Louis Bouchez sont ainsi intervenus (en débattant et/ou en votant) dans 63% des séances plénières pour lesquelles ils n’étaient pas « excusés ».

Samuel Nemes (PTB/PVDA) - qui a récemment demandé à être remplacé par Laszlo Schonbrodt - et André Frédéric (PS) complètent ce flop 5, avec respectivement 65% et 75% de participation « effective ». En comparaison, et toujours depuis le 22 novembre 2019, la moyenne totale des sénateurs avoisine les 93%. Quatorze élus en place depuis le début de la législature atteignant même les 100%, dont les plus actifs (27 séances) sont France Masai (Ecolo), Karin Brouwers (CD&V) et Antoine Hermant (PTB/PVDA).

Depuis les dernières élections, 12 sénateurs ont cédé leur place dans l’hémicycle. Pour raisons personnelles ou pour se consacrer à une nouvelle fonction.