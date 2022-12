Une Belge grièvement blessée raconte l’horreur de l’attaque dans le Lidl de Jeumont: "Il m’a attaqué le crâne avec son hachoir"

”Il est maintenant 19h, rayon fromagerie au fond du magasin. Notre seule préoccupation : suivre notre liste de courses. Plutôt banal. Notre attention est alors porté sur du bruit et des mouvements qui proviennent de l’entrée du magasin et des caisses… Quelqu’un est armé et s’en prend à des innocents au niveau des caisses à coups de hachoir et de machettes.”

L’assaillant m’attaque alors le crâne avec son hachoir de boucher dans la main droite et son gros couteau dans la main gauche. Deux coups me sont portés à la tête et sur le crâne. Je m’écroule au sol.

Dans son récit, Chloé ne manque aucun détail: “L’issue de secours est sur ma gauche, je suis à l’arrière du magasin, mais il est déjà trop tard. Il est là, juste devant moi. À quel moment ma seule préoccupation qui était de choisir entre le fromage râpé ou en tranches, s’est transformée en coup de machette ou coup au hachoir de boucher? Comment cela est-il possible?”

”L’assaillant m’attaque alors le crâne avec son hachoir de boucher dans la main droite et son gros couteau dans la main gauche. Deux coups me sont portés à la tête et sur le crâne. Je m’écroule au sol. Je ne perds pas connaissance, je me débats, et c’est là qu’il tombe au sol devant moi.”

Le compagnon de Chloé a réussi à la sauver en frappant l’assaillant aux jambes avec des bouteilles de champagne.

”J’ai pu me relever et atteindre la première issue de secours que j’avais aperçue sur ma gauche. Je cours et sors du magasin. Je suis en sécurité, il ne peut plus m’atteindre. Je suis dehors”, poursuit Chloé dans sa publication sur Instagram. Elle s’estime aujourd’hui chanceuse d’être en vie.

L’homme qui a blessé lundi soir cinq personnes, dont trois gravement, par arme blanche dans un supermarché Lidl à Jeumont (Nord) est atteint d’une “pathologie psychiatrique lourde”, aucun élément ne laissant penser à un mobile terroriste, a indiqué mardi le parquet.

Les enquêteurs ont découvert lors des perquisitions “de nombreux médicaments ainsi que diverses ordonnances laissant supposer qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique lourde”, indique Laurent Dumaine, le procureur de la République d’Avesnes-sur-Helpe, dans un communiqué.

Selon une source policière, il s’agit d’un ressortissant marocain en situation régulière, inconnu des services de police et au profil “schizophrène”.