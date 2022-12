Réduire l’empreinte carbone dans les bâtiments publics: 180 millions pour les pouvoirs locaux

Le premier relève du département des Pouvoirs locaux, sous la tutelle de Christophe Collignon (PS), le second dépend du ministre de l’Énergie et du Climat Philippe Henry (Écolo). Au total, c’est un budget de 180 millions€ qui sera injecté dans plus de 400 projets.

1. 600 000 M2

"L’isolation, c’est devenu un enjeu important et c’est un axe du Plan de relance ", commente Christophe Collignon. Alors que la rénovation des logements publics est effective pour un quart du parc, on se consacre ici aux bâtiments publics relevant des pouvoirs locaux: Communes, Provinces ou CPAS.

Les travaux vont générer de l’activité économique qu’on espère locale et régionale

Après un premier appel à projets, 98 dossiers ont été sélectionnés par l’administration (sur 166 déposés) sur base de leur niveau de performance énergétique. L’objectif est de réaliser 35% d’économie sur la consommation d’énergie du bâtiment, "soit par la rénovation, soit par une déconstruction/reconstruction, indique Christophe Collignon. Les chiffres de la consommation devront être communiqués pendant 5 ans".

La rénovation sera énergétique, technique et environnementale. "Les travaux vont générer de l’activité économique qu’on espère locale et régionale, tout en permettant de réduire l’empreinte carbone des bâtiments des pouvoirs locaux", termine le ministre. Au total, ces 98 dossiers représentent 600 000 m2 à rénover.

L’enveloppe de 103 millions qui y est consacrée est financée par la Commission européenne et le Plan de relance wallon.

2. Plus de 300 projets UREBA

Un appel à projets exceptionnel avait été lancé en juillet sous le label UREBA (programme de rénovation des bâtiments publics). Le dispositif de financement est ouvert aux Communes, zones de secours, zones de police, CPAS, écoles et aussi à des associations à finalité particulière.

Depuis 2019, le système de financement UREBA a déjà permis la rénovation énergétique de 576 établissements scolaires (plus de 50 millions en novembre 2020) et de 281 bâtiments communaux (24 millions en novembre 2021).

Cette tranche-ci va permettre de financer l’amélioration énergétique de 319 sites (isolation de toiture, de façade, de plancher, placement de châssis, etc.) pour 77 millions via le Plan de relance.

"Pour les pouvoirs locaux, les besoins sont énormes vu l’état du bâti wallon, mais ces subsides représentent un sérieux levier pour avancer vers la neutralité carbone de la Région ", assure le ministre du Climat et de l’Énergie Philippe Henry.