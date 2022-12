Pas de limitation généralisée à 100 km/h sur les autoroutes wallonnes

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du trafic routier, dans le cadre des efforts pour atteindre -55% des GES en Wallonie d'ici 2030, passera donc par une "gestion dynamique des vitesses", avec fixation de vitesses variables suivant les tronçons et les moments, aussi pour des raisons de sécurité routière, a expliqué M. Henry au cours d'une conférence de presse.

Le plan révisé envisage aussi, en concertation avec les communes, de déployer des "zones apaisées" dans les agglomérations (zones piétonnes, zones 30, zones de rencontres, etc.) et de "favoriser" la réduction de vitesse de 90 à 70 km/h sur les autres routes.

Le plan compte 255 actions, dont une centaine sont nouvelles, les autres étant issues de divers plans déjà en cours. La rénovation des bâtiments y occupe une bonne place. Ainsi, lors d'un changement de propriétaire ou de locataire, il y aura une obligation de rénovation du bâtiment, par exemple pour atteindre en cinq années la classe énergétique D du certificat PEB. Le calendrier sera établi à la deuxième lecture gouvernementale du projet.

Pour ce faire, les primes et dispositifs de soutien à la rénovation seront élargis et diversifiés, proportionnellement aux revenus (par exemple, extension des aides aux pompes à chaleur air/air non réversibles). Des projets pilotes pour les logements dits "passoires énergétiques" et un soutien spécifique aux ménages en (risque de) précarité seront prévus.

Concernant le chauffage des habitations, les bâtiments neufs ne pourront plus être équipés de chauffage au mazout et au charbon à partir d'octobre 2024. Pour les bâtiments existants, en cas de remplacement d'une ancienne installation, la date d'interdiction du mazout ou du charbon interviendra entre 2025 et 2027. Outre les primes au chauffage renouvelable existantes et renforcées, une prime à l'enlèvement des cuves sera mise en place.

Plusieurs mesures concernent aussi les entreprises (accords de branche pour accompagner la transition bas carbone, réduction des luminaires et panneaux publicitaires lumineux le long des routes, extinction des lumières la nuit et éclairage intelligent dans les bâtiments publics, etc.)

Des appels à projets, projets pilotes et nouveaux financements sont prévus pour les grandes installations renouvelables, la géothermie profonde et minière, certaines niches du photovoltaïque, les réseaux de chaleur, la production de biométhane et de biogaz, etc.

Il ne s'agit là que de quelques mesures phares du projet de "PACE révisé", qui devra être intégré en mars prochain dans le plan national énergie-climat (PNEC) de la Belgique, dans le cadre des engagements européens du pays. Le projet est à présent soumis à une consultation des acteurs.