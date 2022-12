De fortes perturbations sont en cours sur les réseaux de Charleroi et du Hainaut. Les réseaux de Namur et du Brabant wallon sont également perturbés, et le réseau du Luxembourg est légèrement impacté.

En province de Liège, les lignes qui sont entièrement supprimées : 8, 9, 13, 15, 17, 19, 25, 28, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 56, 61, 66, 81, 82, 90, 91, 93, 96, 97, 99, 103, 122, 156, 158, 160, 460, 174, 185, 247, 248, 284, 285, 286, 683, 684, 685, 694, 701, 703, 705, 707, 708.

Les 950 circuits de transport scolaire vers l'enseignement ordinaire et spécialisé ne sont pas impactés par cette journée d'actions nationale.

Perturbations à la STIB

Les lignes qui fonctionnent :

Métro : 1, prolongé jusqu’à Erasme

Tram : 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 (tram et T-bus)

Bus : 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87 (prolongé jusqu’à Etangs Noirs), 95

Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées.