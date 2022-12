Les Musées Royaux des Beaux-Arts réagissent à la lettre ouverte de leur personnel: “Une charge de travail trop élevée”

Pas moins de 31 travailleurs des MRBAB se sont plaints dans une lettre des “conditions déplorables” et de “la mauvaise gestion” sous la direction générale de Michel Draguet. À la tête des six musées depuis 2005, celui-ci brigue un quatrième mandat et sera évalué dans les prochaines semaines. Les employés demandent que cette évaluation soit réalisée “en toute transparence” et que les “dysfonctionnements” qu’ils dénoncent soient pris en compte. Les auteurs de la lettre parlent d’un “climat de terreur et de mépris” qui dure depuis un an. Ils listent dans leur missive toute une série de plaintes parmi lesquelles figurent notamment des “menaces”, de l'” intimidation”, du “sabotage” ou encore des “remarques irrespectueuses et méprisantes” à l’encontre des membres du personnel.