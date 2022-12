Le Forem lance son application de recherche d’emploi

525 000 offres d’emploi ont été diffusées par le Forem sur les trois premiers trimestres de 2022. Aujourd’hui, ce sont près de 17 000 offres d’emploi qui sont toujours disponibles sur les différents canaux du Forem. Or on sait qu’une majorité des Belges consulte Internet via son téléphone portable (84% selon les derniers chiffres du SPF Economie). Une application mobile apparaissait donc comme une solution évidente pour faciliter les contacts entre entreprises et demandeurs d’emploi. Bien sûr, celle-ci ne se substitue pas aux conseillers du Forem et à ses autres canaux de diffusion des postes disponibles, elle vient compléter une offre afin de répondre aux attentes des personnes en recherche d’emploi.

Les personnes concernées sollicitées

Pour créer son application, le Forem a collaboré avec les demandeurs d’emploi. 800 d’entre eux ont été consultés pour connaître les fonctionnalités qu’il était nécessaire d’intégrer à cette application mobile. Ainsi, en se connectant, plusieurs choix concernant la zone géographique, le type de contrat ou encore le moyen de locomotion peuvent être définis.

Les demandeurs d’emploi ont également demandé qu’il soit possible de partager facilement les offres d’emploi via les réseaux sociaux et que les différentes implantations du Forem présentes dans leur environnement leur soient accessibles en quelques clics seulement. Et ce n’est pas tout, le Forem a également travaillé sur un nouvel algorithme permettant de faire correspondre davantage les offres d’emploi aux compétences des demandeurs pour augmenter leurs chances de trouver le bon poste, ou le bon profil pour les employeurs.

Application disponible sur l’App Store et Google Play.