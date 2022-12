Bonne nouvelle pour la Région wallonne: la note de Moody’s n’a pas bronché

"Cette notation conditionne l’intérêt des investisseurs pour la Région et donc indirectement le coût de nos emprunts", expliquait le ministre wallon du Budget Adrien Dolimont (MR), il y a quelques jours. "En cette période compliquée, il est important de garantir l’attractivité de la Wallonie sur les marchés. Pas pour faire plaisir à des agences ou au marché mais pour garantir la transparence et avoir les moyens financiers pour mener les politiques de la Région", poursuivait-il.

C’est dire si l’annonce était attendue.

Une gestion pointue mais prudente de la dette qui garantit un accès incontesté au marché

L’info est tombée ce vendredi: "Moody’s confirme la note A3 ainsi que la perspective stable, ce qui est une très bonne nouvelle pour notre Région", confirme le cabinet du ministre.

Pour rappel, le budget wallon (initial 2023) sera voté en plénière du Parlement wallon ce mercredi 21 décembre.

Les plus et les moins wallons, selon Moody’s

Il y a seulement 15 jours, la France voyait sa note revue à la baisse. Et on connaît les difficultés budgétaires de la Région wallonne et son endettement astronomique.

On sait aussi que la trajectoire budgétaire est désormais soumise à de nouvelles conditions, instaurées dès le budget 2022, avec des économies structurelles de 150 millions d’euros minimum par an (cumulatifs d’année en année), qui s’élèvent à 400 millions pour 2023.

Parmi les éléments retenus par l’agence de notation, cet effort particulier semble bel et bien avoir joué.

L’agence de notation répertorie plusieurs leviers dans sa colonne des "plus", dans son analyse des finances wallonnes: "Un contexte législatif mature et solide, avec des responsabilités bien définies, au sein d’un système institutionnel belge pourtant complexe. Une gestion pointue mais prudente de la dette qui garantit un accès incontesté au marché. Une flexibilité des recettes élevée. Un engagement de la Région à procéder à des réductions de dépenses."

Et dans la colonne des "moins": "La charge de la dette de la région reste très élevée en raison des déficits de financement récurrents. Une économie qui se compare défavorablement aux pairs nationaux et européens".

« Ce n’est pas un totem de communication »

Adrien Dolimont, en place depuis janvier 2022 après le départ de son prédécesseur Jean-Luc Crucke commente la décision de Moody’s: "Il est important de maintenir une opinion de crédit qualitative. Par le renforcement de nos objectifs budgétaires, nous démontrons que des finances publiques saines sont une priorité. Depuis mon arrivée à ce poste il y a un an, je n’ai jamais changé mes objectifs, sauf pour encore les améliorer dès que les circonstances le permettaient ", dit-il.

La garantie de faire face à nos engagements

Avant d’ajouter: "Je ne fais pas de politique, je fais de la gestion. Une gestion humaine, rigoriste et moderne. Ce n’est pas un totem de communication, c’est la garantie de faire face à nos engagements et à nos responsabilités mais également de préserver nos investissements futurs."