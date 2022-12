Thierry Bodson critique les chèques énergie délivrés par l’Etat : “Ce sont des one-shots qui ne donnent aucune perspective aux gens”

La manifestation de ce vendredi se fait en front commun. Il faut donc s’attendre à avoir du monde dans les rues de Bruxelles mais pas autant qu’en juin. “On le sait, fin décembre c’est compliqué de mobiliser. Mais il y aura quand même des dizaines de milliers de personnes dans les rues.”

Thierry Bodson a également commenté les propos de Pieter Timmermans, président de la FEB, qui l’a accusé d’être “irresponsable” de faire mourir les entreprises en demandant des hausses salariales. Timmermans prônait l’exemple des syndicats allemands qui sont “plus sages”. “Leurs revendications sont quand même importantes. Ce qu’il dit n’est pas tout à fait correct. Entre les syndicats allemands qui demandent une augmentation de 8 % et nous de 10 %, il n’y a pas une différence énorme”, répondait Bodson.

Le président de la FGTB a confié avoir des craintes pour l’avenir de la concertation sociale en Belgique. “Tant les libéraux que les entreprises s’accrochent à la loi de 96 qui impose un cadre de référence pour les négociations salariales. Or, la différence entre les secteurs est très grande aujourd’hui. Il y a des secteurs qui vont mal, d’autres très mal et d’autres qui vont bien. Il faudrait négocier secteur par secteur mais le patronat reste sourd à cette proposition. Qui plus est, il soutient les décisions du gouvernement de subsidier tous les salaires en Belgique. Au premier semestre de 2023, tous les salaires vont être subsidiés. Engie va recevoir de l’argent de l’état pour payer ses salaires”, commente Thierry Bodson.

Avant de critiquer la façon d’agir du gouvernement, qui octroie des chèques énergie plutôt que d’augmenter le salaire brut. “On ne pourra pas donner systématiquement des réponses aux gens en donnant des chèques. C’est un manque de respect. On vous le donne une fois et puis il faut attendre la prochaine décision du gouvernement. Ce sont des one-shot et ça ne donne aucune perspective aux gens”

Thierry Bodson a également évoqué le trou dans les finances de l’État belge ainsi que le système à sept partis du paysage politique belge.

