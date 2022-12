Le mois sans PV débute ce jeudi 15 décembre 2022 en Belgique: ce qu’il faut savoir

Ce mouvement de grève inédit est lancé par les quatre syndicats de police du pays. En cause ? La fin de carrière douce pour les policiers qui prennent leur retraite à 58 ans s’éteint à partir de 2023 et l’annulation de l’augmentation salariale convenue pour la police.

« Le mouvement de protestation pourrait s’installer dans la durée »

Durant un mois, il n’y aura donc aucune amende de stationnement ou de circulation. Mais également moins de contrôles BOB contre l’alcoolémie au volant. Sans oublier les actions de ponctualité aux heures de pointe et les contrôles de filtres dans les aéroports.

Et le mouvement de protestation pourrait s’installer dans la durée, selon les syndicats. "Si nécessaire, nous continuerons jusqu’en 2024 !", préviennent-ils déjà.

Tout ne sera pas permis

"On ne laissera pas la Belgique devenir un Far West au niveau des routes, on continuera à faire notre travail mais en utilisant plus souvent notre possibilité d’évaluation dans certains contextes", explique Vincent Gilles président du SLFP, l’un des quatre syndicats de police, à la RTBF.

Et si un automobiliste commet une infraction mettant en danger la vie d’autrui ? "Il aura bien son amende comme d’habitude", précise Vincent Gilles.

Des amendes seront donc toujours infligées aux automobilistes en cas de conduite dangereuse, d’alcoolémie au volant, de refus de priorité et d’absence de permis de conduire.