Chute de météorites à Gand le 13 décembre 2022: un appel à témoins est lancé (vidéo)

« C’est quelque chose d’assez exceptionnel »

"Malgré l’importante couverture nuageuse, il a été observé visuellement par de nombreux témoins", détaille Emmanuel Jehin, astrophysicien à l’ULiège et maître de recherches au CNRS. Le phénomène a été enregistré par les caméras du réseau FRIPON/Vigie-Ciel installées à Bruxelles (à l’Institut d’Aéronomie à Uccle), d’Oostkapelle et Tilburg en Hollande. "C’est quelque chose d’assez exceptionnel, d’autant que cela a été capté par des caméras", poursuit Emmanuel Jehin.

Entre Gand et Bruges

D’après les calculs, il semblerait qu’une chute de météorites se soit produite entre Gand et Bruges dans un rayon de plusieurs kilomètres. "Sur une longueur de 10 km, on pourrait effectivement avoir une série de petits cailloux", précise Emmanuel Jehin. On lance donc un appel à témoins au cas où des personnes habitant ou passant dans cette zone auraient vu ou entendu quelque chose d’inhabituel mardi soir. Certains ont peut-être remarqué depuis lors une ou plusieurs pierres très sombres de quelques centimètres jusqu’à la taille d’un poing dans un endroit inhabituel, un toit, un trottoir ou dans leur jardin. "

Ce caillou "extraterrestre" a une origine dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les caméras ont suivi sa trajectoire de 65 km d’altitude avec une vitesse proche de 14 km/s (environ 50.000 km/h), jusque 25 km d’altitude avec une vitesse proche de 5 km/s.

« Une aiguille dans une botte de foin »

Cela reste néanmoins compliqué à trouver. "Même si c’est localisé sur une dizaine de kilomètres, c’est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin, glisse Emmanuel Jehin, qui se veut optimiste malgré tout. Les conditions météos sont favorables. Il fait sec, il a gelé et il ne va pas pleuvoir avant dimanche. En Italie, l’expérience Fripon fut un franc succès."

Six chutes de météorites depuis 1830

En Belgique, il n’y a eu que 6 chutes de météorites répertoriées en Belgique depuis 1830, et parmi celles-ci une météorite a été déjà été récupérée dans la même zone à Sint-Denijs-Westrem en 1855. "Les météorites sont des petits fragments d’astéroïdes qui tombent sur Terre à grande vitesse. La plupart du temps elles sont très petites et détruites dans l’atmosphère sous la forme d’une étoile filante mais parfois des fragments peuvent arriver au sol", commente Emmanuel Jehin.

À noter qu’une campagne de collecte d’informations et de recherche sur le terrain sera mise en place ce week-end. On croise les doigts donc.