Le comité de la Fête du vin a organisé une AG extraordinaire. Stop ou encore ? Ce sera "encore" mais seulement dès 2024.

2. Des distributeurs de protections hygiéniques à l’Athénée Royal de Binche pour lutter contre la précarité menstruelle

La direction de l’école et la Croix Rouge de Binche ont collaboré pour l’installation de ce distributeur.

3. Mouscron : Un système anti-noyade pour « tendre vers le risque zéro » à la piscine Les Dauphins (vidéo)

À partir du jeudi 15 décembre, le système de détection des noyades baptisé Poséidon entre en fonction dans le bassin olympique de la piscine mouscronnoise.

4. Ne vous aventurez pas sur l’étang gelé: appel à la prudence à la Dodaine

La surface du grand étang, dans le parc de la Dodaine, est entièrement gelée. Mais s’aventurer sur la glace est très risqué !

5. Province de Liège: le futur "Pôle des savoirs" ouvrira ses portes le 1er juillet 2023

L’inauguration est prévue les 20, 21 et 22 juin pour les fêtes de la musique.

6. Ernie Cambo (boss de Liège Basket): «Notre budget nous permettra de rivaliser avec le Top 3»

Ernie Cambo, le nouveau boss américain de Liège Basket, a de grandes ambitions pour le club liégeois.

7. Ziyech trop effacé: les notes des Marocains après la défaite contre la France à la Coupe du monde 2022

Le joueur de Chelsea n’a pas apporté l’étincelle, sinon à de rares occasions. Ounahi a encore été à la hauteur.

8. Andenne : quatre projets en lice pour la 3e édition de Proximity

Quatre projets, introduits par des associations ou groupements de citoyens, sont en lice pour la 3e édition de Proximity Andenne, qui vise une transition durable. Les Andennais peuvent voter pour leur favori jusqu’au 19 janvier 2023.7

9. Fosses-la-Ville: pour les Beverly Pils, la vie est une kermesse depuis 25 ans

Le groupe fossois rock-punk-festif et bibitif a fêté ses 25 ans d’existence avec un nouveau morceau et un clip: " Saint-Nicolas ". Une chanson qui renvoie aux essences du groupe: la guindaille et le punk.

10. Philippeville: un projet de pôle événementiel le long de la N5 à Neuville

Si le permis est délivré, ce projet sera implanté à la place de l'ancien restaurant "Royal Grill" et pourra accueillir 1500 personnes.