Échange polémique de messages WhatsApp: De Croo se défend et dénonce un "jeu politique", la N-VA demande sa démission

En commission Intérieur de la Chambre, le libéral a été attaqué frontalement par l'opposition. La N-VA et le Vlaams Belang étaient aux premiers rangs pour cet exercice, mais les critiques sont aussi venues du PTB, des Engagés et de DéFI, visant aussi bien le budget en lui-même que la communication du Premier ministre (davantage tournée vers les médias que vers l'assemblée, selon certains) et sa réaction à la révélation dans la presse de messages WhatsApp entre son cabinet et celui de la secrétaire d'Etat.