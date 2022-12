Dossier Hamon: Laurent Levaux et Renaud Witmeur s’expliquent

C’est ensuite un invest public wallon qui a injecté 112,7 millions entre 2014 et la faillite de l’entreprise en avril dernier: la Sogepa.

C’est enfin Laurent Levaux, qui est à la fois président du conseil d’administration de la Sogepa et administrateur indépendant chez Hamon. Une double casquette qui laisse planer une suspicion de conflit d’intérêts depuis des mois.

En 2017, le ministre wallon de l’Économie (à l’époque, Jean-Claude Marcourt) et le président du CA d’Hamon Philippe Bodson viennent chercher le gestionnaire, réputé pour sa capacité à redresser les entreprises en difficultés, pour siéger au sein du CA d’Hamon. A-t-il poussé la Sogepa à soutenir coûte que coûte la société guibertine ?

1. Des aides wallonnes conséquentes, de lourdes pertes

Les premiers problèmes financiers d’Hamon remontent à 2005. À l’époque, la Sogepa intervient à hauteur de 5 millions en capital. "C’est à ce moment-là que la Sogepa devient actionnaire", rappelle Renaud Witmeur, ancien président du comité de direction de la Sogepa.

La famille Lambilliotte, actionnaire historique de l’entreprise, rachètera la participation wallonne avec une plus-value de 22,9 millions. Et puis, les difficultés s’amoncellent chez Hamon. Entre 2014 et 2021, les aides wallonnes cumulées atteignent 112,7 millions et la Sogepa se retrouve actionnaire à plus de 60%.

Les pertes s’élèvent à 91,1 millions. "Ça, c’est pour la Sogepa. Pour les acteurs et investisseurs privés qui avaient aussi cru dans le modèle, les pertes potentielles vont jusqu’à 358,4 millions ", souligne Renaud Witmeur.

2. La polémique à 20 millions

En 2020, la Sogepa libère un crédit pont de 6 millions. "La dernière intervention,", propose le Comité de direction de la Sogepa. Pourtant, en mars 2021, le nouveau patron d’Hamon Fabrice Orban présente son plan de redéploiement. Et la Sogepa relance de 20 millions €.

Pourquoi ? "En 2020, on est avant le Covid ", rappelle Laurent Levaux. L’entreprise exporte plus de 90% de son savoir-faire dans le monde entier. "En 2021, le carnet de commandes est détruit, Philippe Bodson a été emporté par le Covid et la situation est tout à fait différente", résume Laurent Levaux. "Et même si on avait proposé que l’intervention de 2020 soit la dernière, c’était avant le Covid en effet, intervient Renaud Witmeur. Et le prêt de 2020 avait été intégralement remboursé. Ça ne me paraît pas anormal qu’on en redélibère en 2021. "

3. Un membre était pour et trois contre...

En 2021, au comité de direction de la Sogepa, trois directeurs sur quatre étaient contre ce dernier financement. Renaud Witmeur sourit: "À propos de mon éventuelle solitude au comité de direction: trois contre, un pour… C’est l’histoire des entreprises. C’est bien qu’il y ait plusieurs opinions. Il y a d’autres dossiers ou on n’était pas d’accord. C’est un collège, il faut une majorité. Sinon ce n’est pas inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration", tranche-t-il.

Laurent Levaux confirme, en tant que président du conseil d’administration de la Sogepa: "On a fait venir le management d’Hamon. Ils nous ont expliqué le dossier pendant une heure et demie, pour démontrer que cette mise de fonds pouvait sauver la société. Et en effet, j’ai demandé, à chacun: “C’est d’accord, on le fait alors qu’on avait dit qu’on ne le ferait plus ?” Personne du côté de direction ne s’exprime à ce moment-là."

4. Conflit d’intérêts : « pour ça, il faut un intérêt »

Laurent Levaux le dit avec émotion: "J’ai été personnellement très touché par ces questions sur mes fonctions au sein d’Hamon et de la Sogepa". Mais pour qu’il y ait conflit d’intérêts, il faut des intérêts, articule-t-il.

Dans son premier mandat en tant que personne privée au CA d’Hamon, il touche en effet une rémunération. "Les rémunérations sont décidées par l’assemblée générale. Vous les touchez sans les demander et ne pouvez pas dire “je n’en veux pas”. Lors de ma deuxième nomination (NDLR: cette fois au travers de sa société de management Lys Conseil), là je devais facturer. Et je ne l’ai jamais fait. Si j’avais été en partie propriétaire, et que j’avais voulu qu’Hamonl soit sauvée, quoi qu’il en coûte, là il y avait conflit d’intérêts."