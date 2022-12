Fuite des messages WhatsApp : l’opposition veut s’offrir le scalp d’Alexander De Croo

Le Premier ministre, Alexander De Croo, était attendu de pied ferme par une opposition remontée à bloc par rapport à l’affaire des messages WhatsApp.

Pour rappel, l’hebdomadaire flamand Knack a dévoilé ce mardi le contenu de messages échangés entre des collaborateurs du Premier ministre et ceux de l’ex-secrétaire d’État, Eva De Bleeker.

Leur contenu tendrait à prouver que le Premier ministre avait, dans un premier temps, validé les tableaux budgétaires d’Eva De Bleeker. Or, à la Chambre, De Croo avait désavoué Eva De Bleeker, qualifiant ces tableaux “d’erronés”. Et la secrétaire d’État avait été contrainte de démissionner…

De Croo donne enfin une explication à la Chambre

Ces messages prouvent-ils qu’Alexander De Croo et son cabinet ont retourné leur veste ? Pour le Premier ministre, pas du tout ! Celui-ci a commencé par rappeler les principes d’une négociation budgétaire, où les décisions prises en conclave font l’objet de notifications, qui sont ensuite traduites dans des lois budgétaires.

”Naturellement qu’il y a des messages qui s’échangent par rapport à ce budget. Naturellement, les cabinets ont des conversations. Je n’ai jamais nié cela”, a lancé Alexander De Croo aux députés tout en affirmant qu’il n’y a eu aucun message visant à confirmer un changement dans l’exposé général du budget. “Ces messages n’existent pas !”

Des mots répétés en néerlandais et en français par le Premier ministre, qui avait d’abord rappelé que l’exposé des motifs tels que rédigé par l’ex-secrétaire d’État au budget “n’était pas conforme” avec les décisions prises par le gouvernement : “Nous le lui avons clairement signalé par la voie officielle, via un comité de lecture qui s’est déroulé du 8 novembre au matin jusqu’au 9 novembre à 14 heures”.

L’opposition perplexe face aux explications

Pour l’opposition, les explications d’Alexander De Croo ne sont pas crédibles. Sander Loones, le député N-VA par qui le scandale est arrivé, en a profité pour décocher une flèche et reproche au Premier ministre de faire des déclarations contradictoires sur ces messages.

”Nous n’avons pas d’autres choix que d’introduire une motion de méfiance car vous n’avez pas été transparent, a lancé Sander Loones Cela suffit. Nous demandons votre démission.”

Le député N-VA a également réitéré sa demande d’avoir un accès complet à cette discussion WhatsApp, ainsi qu’aux courriers électroniques entourant le budget.

Une demande appuyée depuis les rangs de l’opposition par Les Engagés. “Je vous avoue que je ne comprends toujours pas comment un budget, sur lequel il n’y a pas d’accord et qui n’est pas conforme à la décision du gouvernement, peut être signé par deux vice-premiers ministres ? Quand on signe un budget, c’est qu’on le valide”, a lancé Catherine Fonck. “Sans preuve, il est impossible de vérifier vos propos. Peut-être que vous dites vrai. Peut-être que vous arrangez la vérité. Et peut-être que vous mentez. Seule la remise de documents pourrait lever les doutes.”

La députée Catherine Fonck a donc déposé une motion pour que soit remis au parlement l’ensemble des communications électroniques entre les deux cabinets.

Pour Sofie Merckx, du PTB, ce n’est pas l’opposition qui est au centre d’un petit jeu politique, mais bien la majorité : “Vous avez demandé la démission de Madame De Bleeker. Et il apparaît que les membres de son équipe font fuiter des informations pour montrer ce qu’il se passait au sein du gouvernement…”

Enfin pour Sophie Rohonyi de Défi, “la responsabilité du gouvernement, c’est de corriger les chiffres de la secrétaire d’État en corrigeant le budget, et non en la limogeant de manière violente.”

Des motions votées ce jeudi

Au final, des motions de méfiance ont été déposées par la N-VA, le Vlaams Belang, Jean-Marie Dedecker et le PTB. Une autre motion, demandant la remise au parlement des communications entre les deux cabinets, a été introduite par Les Engagés. Sauf surprise, celles-ci seront rejetées par un vote majorité contre opposition. À moins que de nouvelles révélations ne viennent pimenter les débats…

« La démission d’Eva De Bleeker devait faire disparaître les controverses », analyse le politologue Dave Sinardet

Notion d’urgence…

Ce mardi, suite aux révélations de Knack, la N-VA avait exigé, en invoquant l’urgence, une explication immédiate de la part du Premier ministre. Mais Alexander De Croo ne s’est pas présenté à la Chambre. Et au grand dam de certains députés, il s’est expliqué dès ce mardi soir à la VRT.

«Chaque membre de la commission savait que j’avais rendez-vous au Parlement ce mercredi matin», a rappelé Alexander De Croo. «Pour les sujets en discussion, en principe, c’est le ministre et le secrétaire d’État compétents qui doivent répondre. S’il est clair qu’on peut en certains cas invoquer l’urgence, ce mardi j’avais un agenda complet.»

Alexander De Croo détaille alors ses activités de la veille : rencontre avec le FMI, avec les partenaires sociaux, le premier ministre du Vietnam ou encore les parents d’Olivier Vandecasteele. « Un Premier ministre doit toujours peser le «pour» et le «contre» et doit constamment se demander quelle est la priorité. En vous répondant ce mercredi, je ne fuis pas mes responsabilités.»

Tout savoir sur la fuite des messages Whatsapp en 3 chapitres

1. Tout débute par une bourde dans les tableaux budgétaires

Le 14 novembre, en épluchant les documents budgétaires, le député N-VA Sander Loones s’interroge. Selon les tableaux, le déficit structurel du budget fédéral 2023 atteindrait 3,4 % du produit intérieur brut (PIB). Une différence d’1,3 milliard d’euros pour 2023 et d’1.7 milliard pour 2024 qui s’expliquerait par un facteur : la non-prise en compte d’une future réforme des accises ayant pour but de rendre budgétairement neutre la baisse de la TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité.

2. Eva De Bleeker : une erreur qui va se payer cash

L’épure déposée à la Chambre par Eva De Bleeker ruine la communication du gouvernement sur l’effort budgétaire accompli et ferait de la Belgique le cancre de l’Europe. Inacceptable pour Alexander De Croo. Le 17 novembre, à la Chambre, il précise que ces tableaux comportent des «erreurs» et ne traduisent pas les décisions du gouvernement. Le lendemain, Eva De Bleeker est remplacée par Alexia Bertrand.

3. Knack publie des messages WhatsApp : Alexander De Croo estime qu’ils sont sortis de leur contexte

Ce mardi, Knack a publié le contenu de messages échangés sur WhatsApp censés montrer que le Premier ministre avait bien donné son accord pour la version du budget qui ne tenait pas compte de l’augmentation des droits d’accises pour compenser la baisse de la TVA. Mais selon Alexander De Croo, ces messages «sortis de leur contexte» portaient sur le volet sécurité sociale du budget. «Je ne tolère pas cela», a lancé Alexander De Croo, s’estimant victime d’intox.