Un nouveau Bureau au plus vite pour sortir le Parlement wallon de l’ornière

Mercredi au plus tard

Faisons d’abord le compte des démissions. Sur le site du Parlement wallon, il reste quatre députés membres du Bureau. Seule Sophie Pécriaux (PS) n’y figure plus. Elle avait en effet remis sa démission vendredi soir avec effet immédiat. Mais Jean-Claude Marcourt (PS), Jacqueline Galant (MR), Sybille de Coster-Bauchau (MR) et Manu Disabato (Écolo) sont toujours officiellement en place.

"Ma démission est envoyée, confirme Manu Disabato, qui avait déjà prévenu la greffière lundi soir pour lui annoncer sa démission. Simplement, il n’y avait pas de prise d’effet. J’ai demandé à ce qu’elle soit effective jeudi, après la conférence des présidents qui organisera les travaux de la semaine prochaine."

C’est aussi ce que Jean-Claude Marcourt a annoncé. La semaine prochaine, il siégera donc parmi les députés et laissera la présidence à quelqu’un d’autre.

Au greffe, on confirme que le Bureau reste valablement constitué pour le moment. Et ce jeudi à 12 h 30, en effet, une conférence des présidents (Bureau, chefs de groupe et présidents des commissions) se tiendra.

"Il faut assurer la continuité du Parlement et organiser les travaux", confirme André Frédéric, chef de groupe PS. Le Bureau sera renouvelé "au plus tard mercredi matin (21 décembre) en plénière, qu’on puisse être en ordre de marche, avec une équipe solide", dit-il. Ce que confirme Stéphane Hazée, chef de groupe Écolo.

Les groupes proposeront leurs candidats: 2 pour le PS, 2 pour le MR, 1 pour Écolo et, s’il se confirme que l’opposition entre bien au Bureau, 1 pour Les Engagés et 1 pour le PTB.

Renouveler vraiment

L’opposition met ses conditions. Il faut limiter les rémunérations des députés. Et hors de question que le Bureau ne soit pas totalement renouvelé.

C’est aussi l’avis du PS et d’Écolo, dans la majorité. "Nous, on ne va pas reproposer Jean-Claude Marcourt et Sophie Pécriaux. Ce n’est pas une sanction, mais dès le moment où on assume qu’il y a une responsabilité collective…" résume André Frédéric pour le PS.

C’est un signal donné, au-delà de la responsabilité première du président

Chez Écolo, "ça ne fait pas de doute: Manu (NDLR: Disabato) se met à l’écart. Si on veut avancer, il faut retrouver la sérénité des débats ", souligne Stéphane Hazée. "C’est un signal donné, au-delà de la responsabilité première du président, analyse le député Écolo. Il faut rester cohérent. Ça ne ferait pas sens de présenter les mêmes candidats."

C’est moins clair au MR: on ne dit pas "on prend les mêmes et on recommence", mais on n’entend pas non plus le contraire.

Quant à la présidence du Parlement et du Bureau, elle reviendra a priori au PS, selon l’accord de majorité de 2019.

Dans le même sac ?

Et il y aura du travail. " Le tableau d’ensemble est désastreux ", constate Stéphane Hazée. La gestion du greffier, les surcoûts des chantiers, la mission à Dubaï… L’Écolo a été le premier à évoquer le nécessaire examen de conscience des 75 députés wallons, il y a plusieurs semaines déjà. Mais il tique quand Paul Magnette met tous les membres du Bureau dans le même sac. "Il ne s’agit pas de se défausser. Mais Manu a pris des initiatives concernant le greffier alors qu’il faisait face à une surdité et un aveuglement préjudiciables (NDLR: au sein du Bureau) à cet égard. Et en juillet, il demandait déjà un rapport sur les coûts des chantiers."

"Il faut rebâtir la confiance et apporter les modifications là où c’est nécessaire, considère pour sa part André Frédéric. L’extrême urgence, c’est le personnel du greffe où la situation est très compliquée." C’est en effet de là que tout est parti…