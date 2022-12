Parlement wallon : Jean-Claude Marcourt démissionnera de son poste de président après avoir organisé la transition

”Nous allons organiser la transition, mais dès qu’elle sera faite, je démissionnerai de mon poste de président”, a confirmé M. Marcourt (PS) sur les ondes de Bel-RTL. “Je dois voir avec la greffière les conditions dans lesquelles on peut assurer la continuité du parlement, et organiser les réunions qui doivent avoir lieu la semaine prochaine. Il ne faudrait pas qu’on mette un blocage, ou de la cacophonie, car on vote le budget 2023 la semaine prochaine”.