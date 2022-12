Marc Tarabella suspendu par le PS: ce que signifie cette décision

Pour rappel, son nom est cité dans l’enquête judiciaire sur les soupçons de corruption impliquant le Qatar. Son domicile a même été perquisitionné ce samedi soir par les enquêteurs.

À 16 h 51 ce mardi, le couperet est tombé: "La Commission de vigilance nationale s’est réunie ce matin pour auditionner Marc Tarabella", indique le porte-parole du PS dans un communiqué. "Dans l’état actuel de la situation, la Commission estime qu’elle n’est pas en mesure de prendre une décision, ne disposant pas de suffisamment d’éléments."

Mais si cette commission a décidé de ne pas décider, les structures dirigeantes du Parti socialiste ont toutefois pris des mesures. "En l’absence de décision de la Commission, le Collège des président et vice-présidents du PS a décidé d’exercer ses prérogatives, ajoute le communiqué. Et suspend Marc Tarabella de sa qualité de membre du PS, le temps de la procédure judiciaire."

Ce que cela signifie ? En fait, pas grand-chose. C’est plutôt une mesure prise à l’égard de l’opinion publique.

Car dans les faits, cela ne change rien: Marc Tarabella est toujours eurodéputé, il est aussi toujours le bourgmestre d’Anthisnes, petite commune rurale du Condroz hutois. "Il garde ses fonctions politiques, explique Éric Hautphenne, président du PS de Huy-Waremme. Il ne peut plus juste se revendiquer comme membre du PS." Et il ajoute: "Et franchement, il a tout notre soutien. On n’a aucune raison de penser qu’il est coupable. Il est suspendu temporairement. Et il reste bourgmestre, car c’est le citoyen qui l’a élu. Il peut continuer à intervenir à ce titre."

Marc Tarabella serein après son audition

C’est en fin de matinée que l’eurodéputé a été auditionné. "Ça ne s’est pas mal passé, nous explique-t-on. Ils ont posé les questions que tout le monde se pose, que les journalistes posent."

À savoir ce qui s’est passé entre 2010 et 2022, entre le moment où l’Anthisnois appelait au boycott du Qatar et puis celui où il appelait au boycott du boycott. "Marc était constructif, il a répondu de manière honnête. Il était même touchant à certains moments."

Même si "ce n’était pas le meilleur moment de sa vie", le socialiste "était plutôt pas mal", il était serein.

Maintenant qu’il a été entendu au sein du PS, il espère être entendu aussi vite par les enquêteurs et/ou le juge d’instruction. "Plus tôt il passera devant les enquêteurs, plus tôt son nom sera blanchi", poursuit-on.

Pour rappel, Marc Tarabella siège depuis 2004 au Parlement européen où il est notamment, sous cette législature, vice-président de la délégation parlementaire avec la péninsule arabique (DARP).

Il refuse de s’exprimer dans les médias

Il faut enfin noter que Marc Tarabella ne souhaite répondre à aucune question des journalistes, a-t-il dit en sortant de la commission de vigilance du PS fédéral.

Il voulait être entendu par le parti. Puis, il le sera par la justice car "il ne veut pas que les choses soient mal interprétées".

En attendant, il poursuivra les missions qui sont les siennes en tant qu’eurodéputé socialiste.