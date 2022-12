L'opposition réclame des explications sur les échanges entre De Croo et De Bleeker à propos du budget fédéral

Par la suite, un ancien collaborateur d'Eva De Bleeker a écrit sur LinkedIn que le cabinet De Croo avait en effet "explicitement accepté la version avec la réduction de 1,3 milliard (d'euros)" via WhatsApp - soit la version du budget présentée par l'ex-secrétaire d'État au Parlement. L'hebdomadaire Knack publie mardi ces messages WhatsApp et conclut que le Premier ministre n'a pas dit la vérité.

Le cabinet d'Alexander De Croo maintient sa version, à savoir qu'il a annoncé via le "canal de communication standard" que les chiffres concernant la TVA et les droits d'accise étaient incorrects. Dans l'un des messages WhatsApp, on peut lire "Alors c'est ok pour nous". Selon le cabinet, ce message fait référence à un thème différent, à savoir la section pharmaceutique et la sécurité sociale.

L'opposition N-VA, mais aussi PTB, réclame des explications, alors qu'une séance de la commission des Finances est prévue à 14h00 avec la nouvelle secrétaire d'État au Budget Alexia Bertrand.

L'opposition a réclamé la présence du Premier ministre afin qu'il puisse fournir des explications et deux interpellations ont été déposées, l'une par la N-VA, l'autre par le Vlaams Belang. La présidente de la commission Marie Christine Marghem a jugé l'interpellation recevable, mais à soumettre à l'examen de la conférence des présidents, conformément à l'article 30 du règlement de la Chambre. Cette instance se réunit chaque semaine le mercredi midi et est chargée de l'organisation des travaux de la Chambre. L'invocation de cet article du règlement qui stipule que "la commission peut requérir la présence du membre du gouvernement compétent pour la matière en discussion" a été contestée sans succès par l'opposition.

"Vous n'acceptez pas d'avoir perdu ce débat technique"

"Vous n'acceptez pas d'avoir perdu ce débat technique, car cela ne vous permet pas de faire la une", a dénoncé la secrétaire d'État au Budget Alexia Bertrand (Open Vld), interrogée mardi en commission des Finances de la Chambre par Sander Loones (N-VA).

Le député nationaliste flamand avait prévu de l'interroger sur "la transparence de la politique menée par la secrétaire d'État." À la suite de nouveaux éléments publiés par Knack, il a quelque peu modifié sa question afin de faire référence à un échange WhatsApp entre le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo et Eva de Bleeker, la précédesseure d'Alexia Bertrand au Budget.

"Je viens de recevoir un courrier du Premier ministre qui indique qu'il ne veut pas transmettre les messages", a lancé Sander Loones, qui avait formulé cette demande. Pressé par le député, Alexia Bertrand a indiqué ne pas avoir en sa possession de tels échanges. "Je n'ai rien de plus que ce que j'ai lu dans Knack".

Dans sa réponse, la secrétaire d'État s'est contentée de rappeler l'existence de l'erreur constatée dans les documents budgétaires, qui a conduit à la démission d'Eva De Bleeker le mois dernier. "À l'instar de tout conclave budgétaire, le rôle du secrétaire d'État au Budget est de faire en sorte que les décisions du kern se retrouvent dans la loi-programme et le budget. Il est crucial que tous les documents correspondent. Ce n'était pas le cas. Je l'avais déjà indiqué la semaine dernière. Dans la première version, la mention de la seule réduction de la TVA (sur le gaz et l'électricité) était une erreur. Cela ne correspondait ni aux décisions du kern, ni aux notifications", qui mentionnaient aussi la réforme des accises envisagée par le gouvernement.

"J'ai lu cet article du Knack... et j'ai vu toute une série de messages sur toute une série de sujets : pharma, sécurité sociale, etc. Je ne vois aucune réponse finale, surtout pas en ce qui concerne la TVA", a-t-elle conclu. "Nous en avons discuté pendant 9 heures la semaine passée en commission. Mes réponses étaient aussi circonstanciées que possible. Vous auriez pu présenter vos excuses au Premier ministre. Au lieu de cela, vous essayez de créer une certaine ambiance..."

"Vous confirmez que le cabinet était au courant qu'il y avait un problème dans la rédaction de la (mesure) TVA. Nous aurons encore ce débat en plénière (la semaine prochaine)", a promis Sander Loones.