Démission de Jean-Claude Marcourt: ces autres présidents de parlement qui ont dû démissionner

1 Guy Spitaels: l’affaire dassaultLe 5 février 1997, l’immunité parlementaire de Guy Spitaels, qui occupe le perchoir du Parlement wallon, est levée partiellement dans le cadre de l’affaire Dassault. Levée partielle… Démission partielle. Spitaels se met "en congé" le 7 février et renonce à exercer sa fonction de président. Par contre, il garde sa fonction administrative, soit la présidence des réunions du bureau. Le fruit d’un compromis qui ne tiendra… que 20 jours. Le 27 février, Spitaels démissionne de la présidence du Parlement et du Crédit communal. Et il quitte les instances du PS. Il sera condamné, en 1998, à deux ans de prison avec sursis pour corruption.