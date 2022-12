Alix Mayence et Léa Defour remportent la Belgodyssée 2022 (vidéos)

Pour participer à ce concours de journalisme initié par le Fonds Prince Philippe, la VRT et la RTBF, en partenariat avec L’Avenir et Metro, 14 candidats avaient été sélectionnés au mois d’octobre : sept francophones et sept néerlandophones, qui avaient ensuite été répartis en sept binômes.

©© Elena Reynaert

Beaucoup de travail et des angles originaux

Alix Mayence et Léa Defour sont les lauréates francophones de la 18e édition de la Belgodyssée.

À l’occasion de cette 18e édition, les candidats devaient produire des reportages consacrés à la thématique de "l’énergie de demain". Tous ont su tirer leur épingle du jeu et proposer des angles intéressants et originaux. Pendant près de deux mois, les étudiants ont donné le meilleur d’eux-mêmes et le résultat a répondu aux attentes des jurés qui ont salué leur travail.

Les noms des gagnants ont été dévoilés ce mardi 13 décembre à partir de 15h. C’est la Verviétoise Alix Mayence qui a remporté le prix francophone de la presse écrite. La jeune femme s’est intéressée, avec son binôme Margot Lannoo, aux communautés énergétiques et au partage de l’énergie entre voisins. Elle pourra effectuer un stage rémunéré d’un mois au sein de la rédaction de L’Avenir.

Côté francophone toujours, c’est Léa Defour qui remporte le prix radio. Son reportage, réalisé en collaboration avec Ilo Leroy, portant sur le biomimétisme a impressionné le jury par sa qualité et son originalité. L’étudiante de 22 ans originaire de Hannut pourra effectuer un stage de six mois rémunéré à la RTBF.

Le prix de la collaboration est revenu à Pauline Bienfait et Margot Devloo pour leur reportage sur la réutilisation et le recyclage de matériaux et d’éléments de mise en scène.

Le prix des médias sociaux a quant à lui été décerné à Ilo Leroy et Léa Defour, une fois encore.