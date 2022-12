Rebond du Covid: voici où le virus se propage le plus vite en Belgique

Après être retombé très bas (0,739) à la fin du mois d’octobre, le taux de reproduction national (Rt) - qui se calcule sur base du nombre d’hospitalisations quotidiennes - repart à la hausse. Pour preuve, l’indicateur avoisinait 1,109 entre le 1er décembre et le 07 décembre 2022. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle en soi puisque les scientifiques considèrent que la pandémie s’accélère dès lors que ce « Rt » dépasse le seuil symbolique de 1.

Bien qu’il reste encore loin des extrêmes atteints en 2020 et 2021, le taux de reproduction de la Belgique a récemment dépassé 1,2. Ce qui n’était plus arrivé depuis le rebond observé en septembre dernier.

Covid, grippe, bronchiolite : les masques de retour dans notre quotidien ?

Reste que les spécialistes du secteur de la santé se veulent rassurant. Exemple avec Yves Coppieters, épidémiologiste à l’ULB, qui préfère évoquer un rebond « un peu plus important que le précédent » plutôt qu’une énième vague de Covid.

« Avec l’installation du sous variant Omicron BQ.1.1. qui a un échappement immunitaire un peu plus important, on risque en effet de voir augmenter le nombre des contaminations […] Le risque est très faible que ce rebond se traduise par un excès de formes graves et de mortalité parce que l’immunité de la population face à ce variant induite par la vaccination va persister tout l’hiver », estime notamment l’expert bruxellois.

Plus localement, le taux de reproduction provincial du virus - qui est calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests en laboratoire - est reparti aussi à la hausse partout en Belgique.

Excepté Bruxelles où le taux de contagiosité du SARS-CoV-2 est repassé sous le seuil symbolique de 1 depuis quelques jours, la Wallonie et la Flandre doivent encore faire face à un rebond général du Covid-19.

Dans le sud du pays, le Brabant wallon et le Hainaut sont les deux provinces où le virus se propage actuellement le plus rapidement. À l’inverse, Namur respire un peu mieux depuis quelques jours.