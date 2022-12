Raoul Hedebouw, président du PTB: "Exproprions les centrales nucléaires pour 1 € symbolique"

Avec l’instabilité politique qui est là, tous les partis sont déjà en campagne. Pour nous, il s’agit aujourd’hui de répondre à des impératifs. Le premier, c’est venir avec des solutions concrètes, originales et faisables inspirées d’autres pays européens. Ensuite, ce dont on a besoin aujourd’hui, c’est d’espoir et de concret pour la lutte sociale. Les gens sont en colère, et je le comprends. Enfin, j’entends souvent des gens me dire "Raoul Hedebouw, c’est comme des moulins à vent". Le livre, construit avec notre service d’étude, a pour but de répondre à ces détracteurs avec des propositions concrètes et des exemples chiffrés.

La Belgique fait potentiellement face à un problème de sécurité d’approvisionnement. Et les factures énergétiques restent élevées. Que préconise le PTB pour sortir de l’impasse ?

Il faut nationaliser l’ensemble du secteur énergétique. Et le plus important, c’est les producteurs qui décident aujourd’hui de tout. C’est à nos yeux un problème qu’une ou deux multinationales décident de l’ensemble de notre politique énergétique.

Faut-il continuer à négocier avec Engie ?

Il faut arrêter de croire qu’Engie peut tout résoudre ici en Belgique. Je suis très inquiet quand j’entends que l’ensemble de la Vivaldi est prêt à ramper devant Engie. Nous sommes le pays recordman du monde en nombre de ministres de l’Énergie. Il y en a quatre… Et ils n’ont rien à dire. Engie, qui est dans un fauteuil, est en train de faire monter les enchères pour prolonger le nucléaire et va se faire des milliards. L’enjeu aujourd’hui, c’est de savoir si Engie fournira à l’État les milliards nécessaires pour démanteler les centrales.

Nationaliser l’ensemble de la production, ce n’est pas un peu utopique ?

Dans notre livre, on prend l’exemple du Danemark, qui a maintenu le statut public de son secteur de production. Cela a permis de créer 30 000 emplois dans l’éolien. On doit constater qu’Écolo, le MR, le PS et le cdH nous ont tous vendu la libéralisation du secteur comme étant la panacée. Tous !

Comment faut-il atterrir ? Elia prévoit un potentiel problème d’approvisionnement durant l’hiver 25-26 ?

Je crois qu’il faut l’expropriation du secteur pour un euro symbolique. Nous avons payé ces centrales dans les années 80 et 90. Il faut prendre un contrôle public, à l’exception de Synatom, la société qui s’est vu confier la responsabilité d’assurer la couverture des coûts inhérents au démantèlement des centrales et à la gestion du combustible usé. Engie doit rester responsable de la pollution qu’elle a créée.

Vous prônez des investissements massifs dans l’énergie verte, soit pour 10 milliards d’euros. De nouveaux réacteurs nucléaires ne sont-ils pas nécessaires ?

Je n’y crois pas. Car nous continuerions alors à dépendre de fournisseurs.

Si l’on veut une réelle indépendance énergétique et une transition verte, on doit investir dans le renouvelable et dans les moyens de stockage. Et cela demande une planification de notre économie.

Faut-il prolonger Tihange 3 et Doel 4 ?

Je n’ai pas de tabou à ce qu’on prolonge le nucléaire. Mais la première question à court terme, c’est qui décide et qui va posséder les moyens de production ? Et ce débat est actuellement inaudible chez les partis traditionnels.

Le gouvernement a mis en place une taxation sur les surprofits des producteurs d’énergie plus ambitieuse que celle préconisée par l’Europe. Vous n’êtes pourtant pas satisfaits…

Selon nos calculs, Engie va garder 7 des 9 milliards de surprofits réalisés. Le "taux" de la taxe est trop faible alors qu’il y a des décisions budgétaires où le gouvernement décide de chercher des moyens dans la poche des gens.

«Des bourgmestres PTB après les communales 2024 ? J’espère...»

Sur la guerre en Ukraine, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent au PTB d’avoir une position ambiguë?

Dans cette guerre, on n’a jamais défendu la Russie. On l’a tout de suite condamnée. Mais il était évident aussi que les sanctions allaient être payées par les travailleurs belges et européens. Et que les Américains ont un agenda géopolitique avec l’extension de l’OTAN. Une extension de l’OTAN, qui n’est pas une bonne chose. Si les troupes chinoises devaient s’installer au Luxembourg par la volonté de l’État luxembourgeois, on ne serait pas, à juste titre, contents en Belgique. Il faut donc des statuts de neutralité pour garantir la paix. Et rappelons qu’il n’y aura pas d’alternative à une négociation.

Avec ce livre, vous lancez quelque part la course du PTB pour 2024. Quelles sont vos ambitions?

Notre premier objectif, c’est de continuer à grandir. Mais pour 2024, je n’ai jamais caché que j’étais sceptique sur la volonté du côté du PS et d’Écolo, de sortir du paradigme néolibéral.

Ce n’est pas un peu facile de déjà annoncer qu’on ne mettra pas les mains dans le cambouis?

En matière énergétique, jouer avec le marché, ce n’est pas quelque chose de secondaire. Si vous n’avez pas une rigueur idéologique, vous vous faites manger une fois que vous êtes au gouvernement. C’est le piège que les partis traditionnels voudraient poser au PTB.

Pour les communales 2024, vous visez des bourgmestres PTB?

J’espère bien. Il y a dans certaines communes des sections locales du PS ou d’Écolo qui ont envie d’appliquer une politique de ruptures. Et nous tirons un bilan positif de notre participation à Zelzate.

Vous dépensez des dizaines de milliers d’euros sur les réseaux sociaux pour sponsoriser des publications. Et en parallèle, vous dénoncez les GAFA… C’est schizophrénique.

On n’a pas le choix! Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont pollués par les idées d’extrême droite, le Vlaams Belang et la N-VA. Et si la gauche ne réagit pas, elle va se faire bouffer… On a un PS qui est passif par rapport à ça et qui pense qu’on peut continuer à mener une campagne comme il y a 20 ans. Et si les réseaux sociaux jouent un rôle important, ce n’est pas le PTB qui l’a décidé.

Baisse des loyers : le PTB veut s’inspirer de l’exemple de Vienne

Dans votre «livre-programme», vous prenez l’exemple de Vienne qui pourrait faire baisser les prix des loyers.

À Vienne, 60 % des logements sont publics. Et vous pouvez louer dans la capitale autrichienne pour 375 € par mois un appartement de 65 m2. En plus, ce sont des logements de qualité avec des saunas communs et une intégration avec les services sociaux ou encore les commerces.

Vous voulez davantage de logements publics pour faire baisser les prix. C’est budgétairement crédible votre proposition?

À Vienne, cela rapporte de l’argent. Une fois que vous maîtrisez le foncier, vous ne dépendez plus des grands promoteurs immobiliers qui se font du pognon.

L’autre preuve que c’est payable, c’est qu’en Belgique, le marché immobilier rapporte des millions aux promoteurs.

Les sociétés de logement public perdent de l’argent…

Parce qu’elles ne concernent que 6 à 7 % du parc de logement et que l’on a que des locataires qui ont un pouvoir d’achat très faible. Il faut ouvrir le parc de logement public à d’autres couches de la population. Le modèle de Vienne fonctionne mais demande que l’on change de paradigme. La fameuse main invisible d’Adam Smith n’est pas capable de résoudre le problème européen du logement.

Vous préconisez aussi la mise en place d’un réseau internet haut débit gratuit, basé sur la fibre optique. N’est-ce pas une proposition «attrape voix»?

Non, justement. On a pris l’exemple d’une ville américaine dans le Tennessee qui applique ce concept. Internet est devenu, au fil des ans, un bien de première nécessité. Il est grave de devoir payer des factures de 50 à 80 euros rien que pour Internet. Je pense que c’est un secteur qui aurait tout intérêt à être 100 % public et que ce service doit être proposé gratuitement.

Jean-Claude Marcourt

«Je crois qu’il doit réfléchir en âme et conscience s’il peut encore être président du Parlement wallon avec de tels agissements. Qui plus est, président socialiste. Mais il y a des mécanismes dans le parlementarisme wallon qui expliquent cette situation, dont le rapport à la richesse.»

Les tensions dans la Vivaldi

«Ce phénomène nouveau, à savoir l’intervention intempestive des présidents de partis, ne peut s’analyser que par une peur panique. C’est une panique totale des partis traditionnels. Et c’est nouveau du côté francophone qu’il y ait un acteur antisystémique et anticapitaliste, en l’occurrence le PTB, qui menace le rapport de force des partis traditionnels. Et c’est cela qui fait que les présidents tentent aujourd’hui de cacher avec du verbiage la politique néolibérale qu’ils mènent. Mais je pense que les gens ne sont pas dupes.»

Une 7e réforme de l’État

«Je pense qu’il faut une réforme qui va dans le sens d’une refédéralisation de certaines compétences, comme l’Énergie, la Mobilité ou la Santé publique. Mais je suis méfiant par rapport à une réforme sur les provinces ou au niveau intrafrancophone. Car ces réformes aboutissent toujours à de l’austérité. C’est-à-dire que le transfert de compétences s’accompagne toujours d’un démembrement du service public antérieur.» G.BARK.