Procès des attentats de Bruxelles: un virus plane, les audiences maintenues

L’ensemble des accusés détenus, installés dans le box, a décidé de retourner en cellule et de ne pas assister à la poursuite de la lecture de l’acte d’accusation. Les deux accusés comparaissant libres, les frères Farisi, assistent, eux, bien aux débats.

Les accusés ne sont pas les seuls touchés par le virus. La deuxième jurée suppléante, souffrante, faisait elle aussi défaut lundi matin. Elle a été remplacée. Après une semaine d’audience, il ne reste dès lors déjà plus que 19 jurés suppléants sur les 24 prévus.

Selon la présidente de la cour, elle-même touchée, “un virus circule” au sein de la magistrature, des greffiers, des avocats et des accusés. “Je verrai l’état des troupes ce midi et on verra s’il ne faut pas suspendre pendant une semaine. C’est un peu bête de perdre autant de monde.”

On entendait en outre régulièrement des toussotements et reniflements lundi matin dans la salle de la cour d’assises.

Cette semaine, des audiences n’étaient prévues que lundi et mardi.

Le procès maintenu

Le procès des attentats de Bruxelles devant la cour d’assises se poursuivra bien mardi comme prévu, a indiqué la présidente de la cour Laurence Massart lundi en début d’après-midi. Un ajournement éventuel avait été envisagé à l’entame de l’audience en matinée en raison d’un “virus qui circule” au sein de la cour.

La présidente craignait surtout de perdre encore des membres du jury, alors que la deuxième jurée suppléante a fait défaut lundi matin, souffrant de fièvre. Il s’agit du cinquième membre du jury à être absent, réduisant la “réserve” de jurés à 19, sur les 24 prévus. Finalement, il semblerait que les jurés se portent bien et que ce sont “plutôt les magistrats professionnels” qui sont malades, a glissé Mme Massart, qui a dès lors maintenu l’audience de demain.

Les audiences de mercredi et jeudi avaient déjà été suspendues en raison de l’organisation d’un sommet européen à Bruxelles du 14 au 16 décembre.

La lecture de l’acte d’accusation doit se poursuivre lundi après-midi et mardi matin. Ce sera ensuite au tour des actes de défense d’être lus au jury et à la cour. L’interrogatoire des accusés devrait débuter mercredi prochain, le 21 décembre.