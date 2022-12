La police menace d'une grève du zèle dans les aéroports à la veille des vacances de Noël

Et pour cause, les syndicats de police, en front commun syndical, menacent d'opérations de grève dans les aéroports la semaine du 20 décembre 2022, selon nos confrères de La DH. Ils prévoient même une grève du zèle le vendredi 23 décembre prochain, à la veille du réveillon de Noël et du premier week-end des vacances scolaires.

Mais que cela signifie-t-il ? Les voyageurs ne seront pas empêchés de prendre leur vol, mais le renforcement des contrôles engendrera inévitablement un allongement des files. "C’est pourquoi nous prévenons suffisamment tôt pour que les voyageurs puissent se préparer. Le but n'est pas d'empêcher les voyageurs de partir en vacances mais de faire pression sur le gouvernement", explique Eddy Quaino (CGSP) à La DH.

Dès lors, si vous avez tendance à arriver à l'aéroport deux heures avant le décollage de votre vol, il faudra venir encore plus tôt la semaine prochaine.

Ces opérations pourraient également retarder le passage par les zones de contrôle des voyageurs qui atterriront en Belgique. Et pour cause, la police des frontières pourrait fermer ses bureaux durant plusieurs heures.

Par ailleurs, la police a annoncé ce lundi un mois "sans PV", qui démarrera ce jeudi 15 décembre et se clôturera le 15 janvier 2023. Les syndicats de police veulent protester contre le gouvernement fédéral pour deux raisons principalement : la fin de carrière douce pour les policiers qui prennent leur retraite à 58 ans s’éteint à partir de 2023 et l’annulation de l’augmentation salariale convenue pour la police.