Permis de conduire: la filière libre toujours la formule préférée pour apprendre à conduire

Un tiers des jeunes Bruxellois prennent un maximum d'heures d'auto-école (20) avant d'enchaîner par un apprentissage en solo. C'est également dans la capitale que l'accès direct à la conduite connaît le plus grand succès. Ils sont 15% à choisir cette formule qui consiste à suivre 30 heures d'auto-école avant de passer directement le permis. "Créée à la base pour les demandeurs d'emploi, l'accès direct semble donc avoir séduit un public beaucoup plus large. On peut toutefois émettre des doutes quant à la capacité d'un conducteur à appréhender tous les dangers de la circulation après avoir seulement roulé pendant 30 heures, d'autant que ces heures incluent les manœuvres", avance Vias.