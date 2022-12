Parlement wallon : quand le Bureau s’indignait des attaques « inacceptables » contre le greffier

Humiliation, sanctions abusives, intimidations… Les comportements décrits et l’effet sur le personnel ne sont pas très différents de ceux qui valent aujourd’hui au greffier 11 plaintes pour harcèlement moral devant l’auditorat du travail de Namur.

Des attaques inacceptables dont il fait l’objet sous couvert de l’anonymat

À la suite de cet article, une note de service est rédigée. Au bas de cette note figurent les signatures du greffier lui-même et du président du Parlement, à l’époque l’Écolo Patrick Dupriez. Le ton est à l’indignation: "Le président Dupriez a souligné l’exceptionnel travail accompli par le greffier au service de l’institution et a vivement regretté les attaques inacceptables dont celui-ci fait l’objet sous couvert de l’anonymat et sans réel droit à la défense ". Au passage, notons que, 9 ans plus tard, les agents du greffe n’osent toujours pas s’exprimer publiquement quand il s’agit d’évoquer les agissements du patron, pourtant suspendu depuis le 15 septembre.

Retour à la note du 5 décembre 2013: "Le Bureau confirme sa confiance et son soutien déterminé à M. Frédéric Janssens pour poursuivre le travail de réforme entrepris au Parlement depuis le début de la législature". Le statut est rappelé sèchement: "Les agents remplissent leur fonction avec loyauté sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique".

« Tous partis confondus »

En 2013 (législature 2009-2014, majorité PS, Écolo et cdH), six députés composent le Bureau: le président Écolo Patrick Dupriez, les PS Léon Walry, Marc de Saint-Moulin et Sophie Pécriaux (qui y siégeait encore jusqu’à sa démission de vendredi soir), le cdH Michel Lebrun et la MR Véronique Cornet (décédée en 2015).

En 2014, André Antoine (ex-cdH, Les Engagés) prend la place de Patrick Dupriez à la présidence. Majorité PS-cdH jusqu’en 2017, puis MR-cdH. Antoine va défendre ardemment la gestion de Frédéric Janssens.

En 2019, Jean-Claude Marcourt arrive au perchoir. L’immobilisme perdure. On prend quand même une mesure en 2021, suite à une enquête psychosociale: Janssens doit suivre une formation "coaching de gestion de la colère" d’avril à août, sur ordre du Bureau et financée par le Parlement. Autrement dit, le Bureau n’est toujours officiellement "au courant de rien" mais croit bon d’apprendre au boss à gérer ses émotions.

Trois Bureaux successifs au moins, tous partis confondus, ont refusé de voir.

On connaît la suite. Des plaintes pour harcèlement, une information judiciaire, la voix monocorde du greffier enregistrée au moment où il menace de mort un agent, la gestion affolante des chantiers du Parlement, la polémique " Dubaï " …

Au Parlement wallon, un agent fait le constat, face à ce "continuum": "Il a fallu 10 ans au moins, des séries d’agents plus que malmenés et les risques pris par une série d’agents depuis des mois pour enfin réussir à faire émerger une vérité que trois Bureaux successifs au moins, tous partis confondus, ont refusé de voir."