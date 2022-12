"J’avais une vie qui me semblait correcte, mais je sentais qu’il me manquait quelque chose en lien avec la nature." Au hasard d’une lecture de BD, Davina découvre dans les notes de l’auteur le mot "éco-psychologie" qu’elle ne connaissait pas. De fil en aiguille, elle est tombée sur la permaculture humaine, ce qui l’a interpellée. "L’accompagnement de l’humain c’était un phare dans ma vie", appuie Davina. Elle suit une formation en permaculture chez Terre&Consciences, une école de la terre qui propose des formations en permaculture. Elle arrive enfin à identifier ce qui l’anime vraiment: la nature.

La permaculture, c’est quoi?

La permaculture, on la connaît, c’est une éthique qui envisage un monde plus durable et plus juste, qui prend soin de l’homme et de la nature. La permaculture humaine s’inspire de ces principes pour l’adapter à l’humain. L’enjeu de cette philosophie est de s’inspirer de l’organisation du vivant et de l’adapter à nos relations entre êtres humains, mais aussi à la terre.

Inspirons-nous les uns des autres

"Je ne crois plus aux grands espaces, aux énormes maisons qui s’étalent sur des centaines de mètres carrés pour deux personnes qui ne cultivent pas leur lieu de vie. Je préfère avoir un espace de vie petit et cosy avec le strict minimum", nous confie Davina.

Aujourd’hui, tous les choix qu’elle pose au quotidien sont filtrés à travers la permaculture humaine afin de lui procurer du sens et l’amener vers plus de résilience et de durabilité. Ce sont des principes de base qui régissent sa vie, que chacun peut facilement mettre en place.

Par exemple, dans son frigo, il n’y a pas de viande et elle privilégie une alimentation locale et en vrac. Mais ce n’est pas tout. Quand on rentre chez Davina, on observe directement les casques de vélos posés dans l’escalier. Les questions de mobilités sont fortement travaillées. Davina et son compagnon n’ont jamais autant utilisé le vélo tout comme les transports en commun.

C’est le principe de la sobriété heureuse. Dans le renoncement, on trouve aussi un mieux-être. Accessoirement, dans le contexte de crise actuel, cela nous permet de prendre de la distance et surtout sur le plan financier. Bref, c’est une autre manière de consommer. Pour Davina, c’est non seulement un changement radical au niveau du mode de vie, mais aussi au niveau professionnel. "J’ai fait un virage au niveau professionnel. J’ai ouvert une consultation en éco-orientation pour les personnes qui veulent aussi trouver leur voie dans un monde qui change. Je souhaite mettre en place des ateliers de design de vie." Davina donne également des cours sur le bien-être à la lumière des outils de la permaculture humaine dans des écoles de promotion sociale.

La permaculture humaine ne repose sur aucune base scientifique. Ceux qui l’ont vécu ont pu retrouver un réel sens à leur vie. "Toutes les personnes qui ressentent ce non-sens dans leur manière de vivre, qui entendent une petite voix qui leur dit qu’ils ne peuvent pas continuer comme ça, écoutez-la. Ne restez pas seuls avec ces questionnements."

Pour Davina, sa vie a réellement changé. Essayer c’est l’adopter. "Je ne vois plus comment faire autrement aujourd’hui. La permaculture humaine va être un formidable outil pour demain. L’énergie de demain nous l’avons tous en nous."