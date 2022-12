Performances accrues pour les maisons en bois

L’être humain utilise le bois comme matériau de construction depuis la nuit des temps. Il demeure une valeur sûre et connaît même une nouvelle jeunesse dans une région comme la nôtre. Ses qualités environnementales et ses propriétés intrinsèques en font un matériau résolument moderne et d’avenir. "Nous ne construisons plus exactement comme nous le faisions il y a une vingtaine d’années, plusieurs aspects ont été améliorés: l’étanchéité à l’air, l’isolation ou encore l’humidité. L’eau, il ne faut pas le cacher, est le premier ennemi du bois, mais les techniques actuelles permettent de garantir l’étanchéité quasi ad vitam aeternam. Cela passe notamment par des pare-vapeur performants, par le contrôle de la vapeur d’eau dans la maison, par l’utilisation de bois dont le taux d’humidité est très bas ou encore par des matériaux d’isolation capables d’absorber l’humidité. Nos maisons atteignent donc les standards Q-Zen et n’ont pas à rougir de leurs performances au regard de celles des maisons traditionnelles", explique Xavier Michaux, directeur de la société Chimsco, située à Achêne. À l’heure où les prix de l’énergie ont explosé, cet aspect n’est évidemment pas à négliger. "Nos maisons n’ont pas besoin de beaucoup d’apports de chauffage pour être agréables à vivre : un poêle à pellets est amplement suffisant pour la chauffer en totalité. Nous n’installons plus de chauffage aux étages, parce que l’isolation est optimale, et d’autre part parce que nous prêtons une grande attention à la circulation d’air dans la maison. Nous installons une ventilation double flux qui permet d’avoir en permanence un air sain et à bonne température."