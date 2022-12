Mission Dubaï: quand Magnette invite le Bureau (Marcourt compris) à démissionner

Et voilà que ce vendredi soir, selon une info de la RTBF confirmée par Le Soir, Magnette apprécierait que le Bureau dans son ensemble démissionne, parce qu’il y a une "responsabilité collective" pour tout: surcoûts des chantiers immobiliers, gestion catastrophique du personnel par le greffier et dépenses diverses.

Soulagement ?

Les membres du Bureau, que nous avons essayé de joindre, étaient inaccessibles à ce stade.

Mais on sait que ce qui constitue l’organe suprême de l’assemblée parlementaire wallonne est certes composé de deux socialistes, le président Marcourt et Sophie Pécriaux, mais aussi de deux MR (Jaqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau) et d’un Écolo (Manu Disabato).

Ce n’est donc pas parce que le président du PS pense qu’une démission collective "honorerait le Bureau" que tout le monde va opiner du bonnet.

Si le Bureau devait néanmoins baisser le volet ? Alors, le Parlement se rassemblerait pour élire un nouveau président et un nouveau Bureau.

Plusieurs membres du Bureau, qui vivent assez difficilement la situation depuis quelques semaines, pourraient être en fin de compte assez soulagés de passer la main.

S’ouvrir à l’opposition

A noter que Paul Magnette suggère de réintégrer l’opposition au sein de ce Bureau. Comme le permet d’ailleurs aujourd’hui la formule du Bureau élargi. Par contre, si le PTB et Les Engagés peuvent aujourd’hui participer à ce Bureau élargi, ils ne participent pas aux décisions proprement dites du Bureau.

Pour rappel, c’est lors du changement de majorité en 2017, quand le cdH a jeté le PS de la majorité wallonne pour construire une coalition MR-cdH que, sous la présidence d’André Antoine, le Bureau a fermé la porte à l’opposition.

Aujourd’hui, l’opposition est constituée des ex-cdH (aujourd’hui Les Engagés) et du PTB.