La Flandre interdit les préaccords électoraux aux élections locales

"Les nominations déjà signées avant les scrutins ne seront plus valables, seul l’acte type ayant encore valeur juridique. Il ne sera donc plus possible de conclure des préaccords contraignants", a expliqué ce vendredi le ministre des Affaires intérieures, Bart Somers.

L’acte type sera obligatoire dès les élections communales de 2024. "Ce sera alors le résultat des élections et non l’accord préliminaire qui déterminera qui siégera dans la coalition, et c’est ainsi que ça doit fonctionner", a poursuivi le ministre régional.