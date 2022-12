Des milliers de lettres à saint Nicolas, non ouvertes, retrouvées dans des poubelles près de Bpost: "On prend cet incident très au sérieux"

Ce mardi 6 décembre, des milliers de lettres non ouvertes et destinées au grand saint ont été retrouvées dans des poubelles à l'extérieur du siège social de Bpost, à Bruxelles. Cette quinzaine de poubelles, qui portaient l'inscription "Courrier confidentiel" étaient toutes verrouillées, sauf une. C'est un passant qui a fait la surprenante découverte en ouvrant celle-ci: des milliers de lettres d'enfants non ouvertes, adressées à saint Nicolas (Rue du Paradis, 1, 0612, Ciel).

De harteloosheid van de Sinterklaasleugen in één beeld: honderdduizenden brieven aan Sinterklaas (Spanjestraat 1, 0612 Hemel) van brave kinderen worden ongelezen vernietigd door @bpost. En allemaal met een identiek retourkaartje beantwoord. https://t.co/OUtt9SypUg pic.twitter.com/LygQE72ORu — Maarten Boudry (@mboudry) December 8, 2022

Le service postal a tenu à s'expliquer par le biais de sa porte-parole auprès de nos confrères du Standaard. "Nous travaillons avec une société externe pour le traitement des déchets et des documents confidentiels. Nous stockons nos conteneurs pleins de documents confidentiels dans une pièce fermée à clé au sous-sol. Notre sous-traitant y récupère ces conteneurs. Normalement, ils sont immédiatement chargés dans un camion, il ne faut surtout pas les laisser sur le trottoir", explique Veerle Van Mierlo.

Mais ce mardi, jour de la Saint-Nicolas, les poubelles remplies de lettres ont été laissées à l'abandon sur le trottoir, alors qu'aucune collecte n'était prévue ce jour-là. Les conteneurs bloquant le passage ont finalement attiré l'attention. Selon Bpost, tous étaient verrouillés mais certains ont peut être été fracturés, rendant leur contenu visible aux passants.

Toutes les lettres adressées à saint Nicolas ne sont pas lues

Bpost prend cet incident "très au sérieux" et assure que "cela ne se reproduira plus", car il s'agit d'informations confidentielles. En effet, presque toutes les enveloppes contenaient l'adresse de l'expéditeur.

Cette "affaire", c'est aussi la fin d'un mythe. Non, les lettres de vos enfants ne sont pas toutes ouvertes, ni lues. "Des centaines de milliers de lettres sont envoyées au grand saint chaque année. Toutes ces lettres ne sont pas lues. Et elles finiront par être détruites. Nous ne les accrochons pas sur les murs de nos bureaux. Mais tous les enfants qui envoient une lettre à saint nicolas avec une adresse de retour claire et lisible sur la couverture recevront évidemment une réponse."