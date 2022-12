Affaire du greffier : Paul Magnette demande la démission du bureau politique du Parlement wallon

Outre Jean-Claude Marcourt, la première vice-présidente du Bureau politique Jacqueline Galant (MR), le vice-président Manu Disabato (Écolo) et les secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille Coster-Bauchau (MR) sont concernés par cette demande, rapporte le Soir.

La demande de Paul Magnette fait suite aux révélations concernant Frédéric Janssens, le greffier du Parlement wallon.

Mission à Dubaï ou surcoûts des chantiers du Parlement wallon: "La question du prix était secondaire"

“Ce n’est pas parce que les règles ont été respectées que ça suffit. On voit bien aujourd’hui, que ce soit pour les travaux du parlement, que ce soit la gestion du personnel, que ce soit les dépenses diverses et variées, les règles ne sont plus adaptées. Il y a clairement une responsabilité du greffier. Elle a été établie ; il a été écarté ; c’est dans les mains de la justice. Mais il y a aussi une responsabilité collective et notamment le bureau du parlement aurait dû contrôler le greffier. Donc, il y a aussi un défaut de contrôle”, a confié Paul Magnette à la RTBF.

