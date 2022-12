"Chaque femme traverse une période difficile après le décès d'un conjoint. Nous souhaitons donner à ces femmes le temps nécessaire, pour faire son deuil mais aussi pour décider si elles veulent être enceintes ou pas", a expliqué le ministre.

Le problème a été soulevé par la blogueuse flamande "Madam Bakster". Son mari, décédé il y a un an, avait fait congeler son sperme. Laura -le prénom de la blogueuse-, regrette le peu de temps qu'elle a eu pour décider si elle voulait un enfant de lui.

"La législation visée par Laura est désuète et fait en sorte qu'il faut prendre une décision à la hâte. Elle entraîne une pression car l'on a qu'un an et demi pour se décider. Une FIV (fécondation in vitro) ne peut se dérouler que 6 mois après le décès", a fait remarquer M. Vandenbroucke.

En passant à un délai de dix ans, les femmes auront plus de temps pour réfléchir sereinement à ce qu'elles veulent faire.

Le projet de loi a été discuté entre cabinets ministériels. A la Chambre, il a reçu le soutien de la députée Nawal Farih (CD&V). "Il est inhumain de mettre la pression sur des femmes qui vivent un deuil pour qu'elles se décident sur leur désir d'un enfant", a-t-elle souligné.