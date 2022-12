Mission à Dubaï ou surcoûts des chantiers du Parlement wallon: "La question du prix était secondaire"

En 2009, le California Gate avait eu un effet désastreux sur l’image du Parlement wallon: 6 députés du bureau, partis en "mission" 11 jours aux USA avec les conjoints. Dont coût: 80.000 €. En novembre 2021, la mission du greffier Frédéric Janssens et du président Jean-Claude Marcourt à Dubaï a coûté 19.000 € en 4 jours, comme détaillé par la RTBF et Le Soir. Un phénoménal retour en arrière en termes de crédibilité.

Il en a été question ce jeudi en Bureau élargi (qui inclut l’opposition) du Parlement. De ça et des surcoûts dans les chantiers immobiliers. Même combat ?

Marcourt fera un rapport

Le PTB avait en effet souhaité mettre le point "Dubaï" à l’ordre du jour. Pas d’appel à la démission, mais plusieurs députés ont interpellé Jean-Claude Marcourt.

Il était entendu que le président pouvait partir à l’Expo universelle de Dubaï, malgré les désistements successifs des autres membres du bureau. "Mais ensuite, on n’a plus entendu parler de ce voyage", explique Germain Mugemangango (PTB). Le greffier accompagne le président, ce qui n’était a priori plus à l’ordre du jour. Les 4 jours coûteront près de 10.000 € personne.

"Où tout cela a été discuté ? Au Bureau ? Les autres membres du Bureau (NDLR: Sophie Pécriaux pour le PS, Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau pour le MR, Manu Disabato pour Ecolo) font comme s’ils découvraient le truc", poursuit le député de l’opposition. Qui tacle une "culture du privilège" et un "manque de transparence" persistants.

Chez Les Engagés, François Desquesnes réclame aussi des informations sur cette mission. "Son contenu, son coût, la justification… Ça reste nébuleux, à ce stade." Jean-Claude Marcourt promet un rapport.

Chantiers: 2e tour

Un autre gros point était à l’ordre du jour du Bureau élargi: les surcoûts de la jonction souterraine et de la Maison des parlementaires.

Après le rapport fait aux députés il y a un mois, l’assistant maître d’ouvrage AT Osborne avait été sollicité pour un deuxième tour de questions. Profitable. "On a compris que ce qui avait provoqué les surcoûts, c’est la demande du Parlement wallon de faire vite, avec la meilleure qualité possible. La question du prix, c’était secondaire (NDLR: manifestement comme pour la mission à Dubaï)", résume François Desquesnes.

Pas de question en 3 ans et demi, ça reste un mystère

Le "Parlement wallon", "dans ce dossier, c’est le greffier", précise Germain Mugemangango. C’est en effet Frédéric Janssens qui avait toute délégation pour prendre des décisions. Selon les deux députés, l’entreprise AT Osborne, chargée de conseiller le Parlement tout au long du chantier, a été mise devant le fait accompli pour une série de décisions d’améliorations et de modifications.

"Le patron a réagi oralement et par écrit auprès des services du greffe. Sans retour", expliquent Germain Mugemangango et François Desquesnes. Mais il n’est jamais aller voir le Bureau, ni même le greffier. "Et le Bureau s’est désintéressé de l’affaire", note le député PTB. "Pas de question en 3 ans et demi, ça reste un mystère", ajoute François Desquesnes.