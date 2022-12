Budget de l’État belge: «Ça ne suffit plus de faire de petites économies»

« Nous avons un déficit trop important. Les chiffres sont mauvais […] Si on regarde le déficit de l’État belge dans son entièreté, à savoir l’état fédéral et les entités fédérées, il est de 5,9% du PIB. C’est beaucoup trop », reconnaît d’emblée la libérale sur le plateau de LN24, ce jeudi matin. « Mais nous allons travailler pour résorber ce déficit… »

Héritant également d’une dette publique avoisinant « les 109% du PIB » national, Alexia Bertrand - dont les derniers comptes déposés restent « conformes aux attentes européennes » - souhaite que le gouvernement agisse le plus vite possible.

« Ce que dit la Commission européenne, c’est que nos dépenses sont trop élevées. Il ne s’agit pas seulement de mesures temporaires (comme celles de liées à la crise de l’énergie, NDLR) mais aussi de mesures structurelles liées au vieillissement de la population comme la sécurité sociale, les pensions ou encore les allocations, explique-t-elle. Pour la Commission européenne, il est donc nécessaire de réformer. Ça ne suffit plus de faire des efforts sur les dépenses primaires et de faire de petites économies. »

Ce qui doit être réformé ? Le marché du travail « et ses pièges à l’emploi » mais aussi les pensions. « À l’échéance 2049 et 2070, la charge des pensions et de la sécurité sociale continueront de s’accroître, poursuit la secrétaire d’État. Sur le long terme, il faut donc rendre notre système de sécurité sociale plus soutenable. » Et lutter contre un taux d’emploi jugé trop faible. « Si l’on atteint un taux d’emploi de 80%, ça fera rentrer des montants extrêmement importants de façon structurelle. »

Plutôt que d’évoquer une faillite de la Belgique, Alexia Bertrand préfère rappeler « le risque d’être mis en procédure de déficit excessif par l’Union européenne ». Procédure qui peut « théoriquement » conduire à des amendes.

Consciente de la lourde tâche qui l’attend, la libérale bruxelloise réfute toutefois l’idée de Sander Loones de vendre des actifs de l’État pour renflouer ses caisses. « Ce ne sont que des one-shots. Ça permet de réduire la dette mais ça n’aura pas un impact structurel » sur le système. Avec ces rentrées d’argent uniques, « vous allez peut-être réduire un problème temporaire […] mais ce n’est pas une solution sur le long terme », ponctue la secrétaire d’État.