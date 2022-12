Actuellement, 10.491 entreprises sont actives dans le transport de marchandises par route en Belgique, pour 115.332 emplois. Ce qui n'empêche pas le secteur d'être touché, comme d'autres secteurs clés, par une "grave pénurie de main-d'oeuvre", alerte la Febetra. "Il y a aujourd'hui au moins 5.000 postes de chauffeurs poids lourd à pourvoir dans notre pays. Sans les chauffeurs de camion, les rayons des supermarchés restent vides, tous les chantiers de construction sont à l'arrêt et les usines ne tournent plus. Si l'on interroge les chauffeurs eux-mêmes, c'est indubitablement un très beau métier, et résolument un métier d'avenir aussi",