Procès des attentats à Bruxelles: l'accusé Oussama Atar a rejoint l'Irak en 2004

Oussama Atar est né en mai 1984 à Bruxelles. Il a suivi des études secondaires techniques en chimie, jusqu'en 5e secondaire, avant d'arrêter ses études et de partir apprendre l'arabe en Syrie, en 2003. L'année suivante, l'homme a rejoint des camps djihadistes en Irak, selon la Sûreté de l'État. Il aurait combattu dans le groupe "Abou Yasir", évoluant dans la mouvance Al Qaïda. Plus tard, le 25 février 2005, il est arrêté dans ce pays, muni de faux papiers et blessé à la jambe. Son nom est repris comme un combattant d'Al Qaïda. Deux ans plus tard, en février 2007, il est condamné à la réclusion à perpétuité par les autorités irakiennes pour séjour illégal, peine qui sera ensuite portée à 10 ans de prison.

Oussama Atar est ensuite libéré en août 2012 pour des problèmes médicaux et revient alors en Belgique. Au cours des années 2012 et 2013, il rendra de nombreuses visites à ses cousins, Ibrahim et Khalid El Bakraoui, incarcérés pour des faits de grand banditisme.

Le 11 décembre 2013, il quitte la Belgique pour la Turquie et rejoint ensuite la Syrie. À cette époque, d'autres membres de la cellule terroriste responsable des attentats à Paris et à Bruxelles s'y trouvent déjà, notamment Abdel Hamid Abaaoud, Najim Laachraoui, Bilal El Makhoukhi, Osama Krayem, Sofien Ayari et Mohamed Belkaïd.

La mort d'Oussama Attar a été annoncée par le groupe terroriste État Islamique en mars 2019. "Cependant, en l'absence de preuve de la réalité du décès de l'intéressé, les poursuites ne peuvent être considérées comme éteintes à son encontre", précise l'acte d'accusation.