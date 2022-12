Mars passera derrière la lune ce jeudi 8 décembre: voici comment observer le phénomène

En ce mois de décembre, la planète rouge est au plus proche de la Terre, à environ 80 millions de kilomètres. A l'oeil nu, elle apparaît brillante et rouge dans le ciel.

Mars, comme la Terre, tourne autour du soleil. Parfois les trois astres sont alignés. Si le soleil est entre les deux planètes, on a une conjonction, Mars est quasi impossible à observer. Si on a un alignement Mars-Terre-Soleil, c'est l'opposition. Mars est proche! ©NASA pic.twitter.com/8iT5XyOYlJ — Eric Lagadec (@EricLagadec) November 27, 2022

Comment l'observer?

Ce jeudi 8 décembre 2022, la Lune passera devant Mars, occultant totalement la planète rouge. Un phénomène astronomique assez rare qui se produira aux alentours de 6 heures du matin en Belgique. Le phénomène est d’autant plus remarquable que l’occultation coïncide précisément avec l’opposition de Mars, ce qui la rend très facilement observable.

"Il vaut mieux commencer à regarder dès 5h55", détaille Emmanuel Jehin, astrophysicien à l'ULiège. "Vous verrez un petit point rouge très brillant à côté de la Lune. Ce sera Mars. Puis la Lune va passer progressivement devant. En quelques secondes, la planète rouge sera complètement éclipsée". Il faudra attendre une petite heure pour voir la planète rouge réapparaître de derrière le satellite de la Terre.

Le phénomène sera facile à observer à l'œil nu, à condition que le ciel soit suffisamment dégagé et aura lieu en direction du nord-ouest.

Une occultation de Mars par la Lune était survenue le 6 septembre 2020. Ces photos montrent la disparition presque complète de Mars derrière la Lune. Cela donne une idée de ce qui nous attend ce 8 décembre 2022.

L'image du jour est extraordinaire. Le 6 septembre 2020, Mars était occultée par la Lune. L’astrophotographe @ThierryLegault a immortalisé ce moment sur cette sublime image composite, où l'on voit la planète rouge légèrement disparaître derrière notre satellite. pic.twitter.com/ggAuE1qMSA — Eric Lagadec (@EricLagadec) November 4, 2022

"Au téléscope, on pourra voir les détails sur la surface de la planète", explique Emmanuel Jehin. "On pourra vraiment voir les calottes polaires, marquées par des points blancs, et les continents de Mars. La couleur rougeâtre de la planète ressortira aussi d'autant plus."

C’est un spectacle que l’on observe rarement. L’observatoire de Paris précise que la dernière occultation de ce type visible a eu lieu le 15 mai 1972 et que la prochaine sera pour le 16 août 2052.

Le phénomène diffusé en ligne

Et pour ceux qui ne pourront pas assister directement au phénomène, celui-ci peut être suivi en ligne. L'occultation de Mars sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube de l’observatoire de Paris.