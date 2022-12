Les dépenses du Parlement wallon au grand jour : la Maison des parlementaires encore au budget en 2023

Cette fois, ce n’est pas le greffier Frédéric Janssens qui se tient devant les députés wallons (il a été suspendu le 15 septembre dernier), c’est sa remplaçante Sandrine Salmon.

Les débats n’ont pas lieu à huis clos, mais en public au sein de la nouvelle commission Comptabilité.

Cerise sur le gâteau: la greffière et le président du Parlement Jean-Claude Marcourt garantissent que les réponses qui ne pourraient pas être amenées en commission seront fournies rapidement. La volonté est manifestement de bosser à livres ouverts. On dirait qu’on va vers un mieux.

1. Topo global

Le budget 2022 s’élevait à 94 millions€. Pour l’exercice 2023, le Parlement wallon présente un budget à l’équilibre de 82 millions (80,2 millions de dépenses, hors dotation au service de médiation partagé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Les dépenses courantes (71,9 millions) sont en hausse, notamment à cause des indexations salariales. Et le Parlement inscrit 8,3 millions en dépenses de capital. Au budget 2022, on en était à plus de 22 millions.

2. Le gouvernement rogne sa dotation

Le gouvernement wallon accorde chaque année une dotation au Parlement. Pour 2023, elle sera réduite de 4 millions. Le ministre-président Di Rupo a téléphoné à Jean-Claude Marcourt pour le prévenir et lui rappeler le contexte: Covid, inondations, crise énergétique…

Si cette réduction de dotation devait être répétée, elle pourrait fragiliser à termes les réserves

La greffière Sandrine Salmon prend acte. "Des efforts ont donc été réalisés tout en sachant que ce projet de budget est toujours impacté par la finalisation et surtout l’aménagement de la nouvelle Maison des parlementaires" (lire plus loin).

Mais elle prévient : "Si cette réduction de dotation devait être répétée, elle pourrait fragiliser à termes les réserves indispensables dans la perspective des futurs renouvellements du Parlement wallon, dont le prochain interviendra en 2024".

3. Réserves: le montant mystère

Et en parlant de réserves, Hélène Ryckmans (Écolo) note qu’on passe d’un prélèvement du fonds de réserve de 20,5 millions en 2022 à 7,6 millions en 2023. "On peut savoir à combien s’élèvent ces réserves ? " demande-t-elle. La plupart des autres groupes veulent également savoir. "On a puisé dans les réserves ; elles ont donc diminué. Quel est leur état aujourd’hui ?" interroge François Desquesnes pour Les Engagés.

Celui qui détenait toutes les informations n’est plus disponible pour l’instant.

La greffière rappelle qu’il n’y a pas d’article dans le budget pour les réserves. "C’est un montant qui est préservé au sein des comptes du Parlement pour assurer le renouvellement (NDLR: de l’assemblée)." Jean-Claude Marcourt avoue un certain embarras: "Celui qui détenait toutes les informations n’est plus disponible pour l’instant. Nous communiquerons ces informations. Mais plutôt que de lancer un chiffre, je préfère répondre par écrit."

Frédéric Janssens, parti il y a près de trois mois, a probablement la réponse à cette question.

4. La Maison des parlementaires: ce qui reste à payer en 2023

Le gros œuvre de ce chantier à 46 millions€ sera terminé fin décembre, en principe.

C’est clair que le cycle d’investissement massif va se terminer

"Il reste essentiellement des aménagements de type audiovisuel (le plus gros poste des dépenses de capital en 2023: 2,9 millions), du mobilier (1,4 million), une provision pour des travaux non pris en charge en 2022 (500 000 €)", énumère Sandrine Salmon. "C’est clair que le cycle d’investissement massif va se terminer", embraie Jean-Claude Marcourt.

n ne reviendra pas en arrière sur ces chantiers. Mais, en réponse à une question de la députée Ryckmans, la greffière confirme: oui, des montants pourraient être contestés. Notons que les députés recevront tous les trois mois l’état des finances du Parlement.