Le gouvernement flamand réduit l'allocation scolaire des mineurs étrangers non accompagnés

Les mineurs d'âge étrangers non accompagnés (MENA) ne seront plus considérés comme "isolés" dès la prochaine année scolaire en Communauté flamande. Ils ne pourront donc plus bénéficier du montant le plus élevé d'allocation scolaire, a annoncé mercredi la ministre flamande Hilde Crevits. Motif invoqué: l'argent alimenterait le trafic d'êtres humains.