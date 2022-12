La qualité des produits de distributeurs plus élevée que celle des marques, selon Test-Achats

Pour arriver à cette conclusion, l'organisation a passé en revue les tests menés ces cinq dernières années. Il s'agit au total de 92 tests (38 en alimentation, 30 produits d'hygiène et 24 produits d'entretien) et un total de 1.534 produits (731 alimentaires, 427 hygiène et 376 entretien). Il ressort de cette analyse que la qualité de produits de marque distributeur (68/100) est supérieure à celle des produits de marque (inter)nationales (62/100).

"Le prix est évidemment un élément central dans la décision d'achat des ménages, spécialement en temps de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils souhaitent faire des compromis sur la qualité. Nos analyses menées ces cinq dernières années montrent qu'il est possible de faire des économies en supermarché sans faire de compromis sur la qualité, ce qui est une excellente nouvelle", se réjouit Julie Frère, porte-parole de Test-Achats.