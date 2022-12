EuroMillions : la cagnotte de 143 millions d’euros remportée en Belgique… par 165 joueurs

Un marchand de journaux à Olmen (province d’Anvers) a en effet organisé une cagnotte pour participer au tirage et 165 joueurs ont joué ensemble, avec un pot commun, selon une information du Nieuwsblad, que nous confirme la Loterie nationale. Il suffisait d’un ticket gagnant parmi les joueurs pour rafler la mise. Et c’est ce qui est arrivé. Les 165 heureux gagnants se partageront donc le jackpot, ce qui fait quand même plus de 860.000 euros chacun.

”Tout a été organisé parfaitement par le libraire. Cela arrive d’ailleurs assez souvent qu’un point de vente organise ce genre de cagnotte groupée”, explique Joke Vermoere, porte-parole de la Loterie Nationale. “C’est évidemment merveilleux de savoir que 165 familles vont recevoir un si beau cadeau pour les fêtes de fin d’année”.

Ce gain est le 3e plus gros jamais tombé en Belgique. En 2016, un Belge avait remporté plus de 168 millions d’euros, plus gros gain belge a ce jour, tandis qu’en 2017 un de nos compatriotes avait raflé 154 millions d’euros au jeu de tirage européen.

Les gagnants belges sont par contre sortis du Top 10 des plus gros gains jamais tombés à l’EuroMillions, puisque plusieurs très gros jackpots sont tombés cette année, dont un à 230 millions d’euros en juillet dernier.