Combien dans le fonds de réserve du Parlement wallon ? « Celui qui détenait ces informations n’est plus disponible », indique Marcourt

Pour rappel, cette initiative de la majorité PS, MR et Écolo est née des révélations sur les surcoûts des chantiers d’extension du Parlement régional, à savoir la Maison des parlementaires et la jonction souterraine.

Lors de son exposé introductif, la greffière ad interim Sandrine Salmon a notamment indiqué que la dotation provenant du gouvernement wallon avait été réduite de 4 millions pour 2023, "dans un contexte de maîtrise des dépenses et de crise énergétique".

Le Parlement n’a pas été pris en traître: le ministre-président Elio Di Rupo a donné un coup de fil au président de l’assemblée wallonne Jean-Claude Marcourt pour l’en avertir et lui expliquer les raisons de cette restriction de dotation. Marcourt dit avoir parfaitement compris l’intention.

Sandrine Salmon prévient néanmoins que si ça devait se répéter, "cela pourrait fragiliser à termes les réserves indispensables (NDLR: du Parlement wallon) dans la perspective des futurs renouvellements du Parlement wallon, dont le prochain interviendra en 2024".

Ces réserves, justement, qui selon Frédéric Janssens avaient permis d’amortir le coût des chantiers pendant 2 ans, à quel niveau se situent-elles ? La question est posée aussi bien dans la majorité que dans l’opposition.

Mais la réponse n’est simplement… pas disponible. Non seulement aucun article budgétaire n’est prévu pour ce poste. Mais il semble qu’une seule personne savait: Frédéric Janssens, suspendu le 15 septembre dernier.

Jean-Claude Marcourt confirme: "Sur le fonds de réserve, nous sommes un peu dans l’embarras: celui qui détenait toutes les informations n’est plus disponible pour l’instant. Nous communiquerons les informations. Mais plutôt que de lancer un chiffre, je préfère répondre par écrit ", dit-il.

Voilà une démonstration de plus, s’il en fallait encore une, que Frédéric Janssens détenait non seulement un énorme pouvoir de décision en termes d’engagement des deniers publics, mais aussi une masse d’informations dont certaines (et pas des moindres) restent inaccessibles, près de trois mois après sa mise à l’écart temporaire.

Nous reviendrons plus tard sur le projet de budget 2023 du Parlement wallon, toujours impacté par les dépenses des deux gros chantiers.

Il a été adopté en commission par la majorité PS, MR et Écolo. Dans l’opposition, le PTB a voté contre et Les Engagés se sont abstenus. Le vote définitif aura lieu dans 15 jours en séance plénière.