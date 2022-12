Les clients belges d'Apple peuvent désormais réparer eux-mêmes leurs appareils

Ce programme avait été introduit aux Etats-Unis en début d'année. Désormais, les Belges, les Français, les Allemands, les Polonais, les Espagnols, les Britanniques, les Italiens et les Suédois pourront se procurer des pièces détachées pour les iPhones SE, 12 et 13 ainsi que pour certains ordinateurs portables afin d'effectuer eux-mêmes des réparations. Pour les ordinateurs les plus récents équipés des doubles processeurs M2, la réparation hors-atelier n'est pas possible.

Dans le cadre de ce programme, les clients pourront louer une boîte à outils, acheter des pièces et recevoir des manuels pour une soixantaine d'euros.

De manière générale, la firme de Cupertino déconseille aux consommateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils, alors que les partisans du droit à la réparation réclament cette possibilité depuis plusieurs années.