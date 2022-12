Le chômage indemnisé en baisse de près de 7,5% en octobre

Enfin, on y retrouve aussi 3.837 travailleurs des arts, dont le statut est le résultat des nouvelles règles spécifiques qui, depuis le 1er octobre dernier, sont applicables aux travailleurs occupés dans le secteur des arts en faisant la demande.

Pour rappel, les règles spécifiques applicables aux travailleurs exerçant des activités artistiques ou techniques dans le secteur artistique sont abrogées depuis le 30 septembre. Dans une deuxième phase, une Commission du travail des arts, remplaçant l'actuelle Commission artistes, sera mise en place.

Le chômage complet a diminué moins vite chez les femmes (-9.889 unités ou -7,2%) que chez les hommes (-13.013 unités ou -7,7%), note l'Onem.

Le chômage complet des moins de 25 ans a reculé de 10% (-2.104 unités), tandis que celui des 25 à 49 ans a diminué de 5,7% (-9.865 unités). Chez les 50-59 ans, la baisse a été de 9,1% (-6.113 unités). Quant au nombre de chômeurs de 60 ans et plus, il régresse également (-10,2% ou -4.820 unités).

Toujours en octobre , le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué de 11,5% en Région flamande (-13.178 unités) et de 4,3% en Wallonie (-5.556 unités). Dans la capitale, la baisse a été de 6,5% (-4.168 unités). On dénombrait 101.335 chômeurs complets au nord du pays, contre 123.426 au sud du territoire et 59.796 en Région de Bruxelles-Capitale.

Enfin, relève l'Onem, 8.930 travailleurs d'entreprises grandes consommatrices d'énergie ont été placés en chômage temporaire pour raisons économiques en octobre dernier. Ce type d'entreprises peut en effet, pour la période du 1er octobre au 31 décembre inclus, avoir recours à un régime spécial, plus souple que les régimes existants de chômage temporaire pour raisons économiques.